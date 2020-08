La zapatería de los García tenía 20 años; no sobrevivió al covid-19

De 2019 a 2020 las ventas ya no eran lo mismo, a pesar de que Tulancingo sabemos que se mueve por la economía de los comercios locales, comenzamos mal año, terminamos mal el 2019, comienza mal el 2020, para marzo, ya veíamos el negocio muy mal, para abril ya todo estaba cerrado, 500 pesos en una semana para pagar luz, renta, empleos, para pagar alimentos, realmente no sale, porque ya no estábamos ganado nada. Llegó la pandemia y lo acabó todo".