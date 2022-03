La sacan de Expo Tuzocon por una foto de hace 14 años, esta es la historia

PACHUCA.- "No quiero venderte el espacio, ni ganas me dan verte ni en esta edición ni en diciembre...prefiero estar cómoda en mi evento", fue la respuesta que recibió Iraís cuando le negaron su participación en la Expo Tuzocon.

El motivo, una foto de hace 14 años que se tomó en una edición del mismo evento con el personaje de Spiderman, que caracterizaba el entonces novio de la organizadora que decidió dejar fuera a Iraís.

Mediante las redes sociales, la usuaria de Facebook Iraís FI relató su historia y publicó los mensajes por Whatsapp de la conversación que sostuvo con esta persona.

En la publicación, Iraís relata que tenía reservado su lugar con anticipación y que de un momento a otro por cuestiones de logística y cambio de sede, la movieron a otro espacio, el cual fue descrito por esta persona como "bien feito".

Con una reservación y pago anticipado, Iraís exigía un lugar preferente; sin embargo, la chica intentaba por todos los medios desanimarla e incluso le propuso regresarle el depósito.

"Estaba molesta porque además pienso que ningún organizador dice que uno de sus lugares está "bien feito" y que no te lo recomienda. Al contrario, siempre buscan animarte o llegar a un acuerdo si saben que cierto lugar tiene alguna desventaja, un descuento, te ofrecen otra opción, qué se yo...", escribe Iraís.

Fue después de tanta insistencia por parte de Iraís para no perderse el evento, que la organizadora optó por lanzar los verdaderos motivos por los cuales no quería su presencia en el evento.

"No quiero venderte el espacio, subiste una foto que no me gustó nada con el que era mi novio en ese momento, y sale cargándote en la tuzocón", se lee en el mensaje por Whatsapp.

"Ni ganas me dan verte ni en esta edición ni en diciembre...prefiero estar cómoda en mi evento", agregó.

En la publicación Iraís comparte la foto de hace 14 años y explica que en estos eventos es común que la gente se tome fotos con las personas para lucir su cosplay, sin saber quién está detrás de la caracterización.

"Han pasado 14 años y no tengo ni idea de quién haya sido, me tomaron la foto, le dije gracias y hasta ahí, jamás hubo otro trato (pero esto ni siquiera tendría por qué estarlo explicando)", apuntó Iraís.

No conforme, la persona luego de regresarle el dinero y dejarla sin lugar, la bloqueó de sus redes personales y las del evento.

Tras este hecho, Tuzocon ya no permite comentar las publicaciones e incluso ha eliminado algunos comentarios de usuarios.

