"La reconocí por el corte de pelo"; muerte de Brenda ¿feminicidio o accidente?

Cuando llegué al Ministerio Público veo a mis hijas llorando, no veo a Brenda y mi hermano me abraza y me dice que habían encontrado un cuerpo. Me puse mal, me mostraron su ropa y si eran sus pertenencias, zapatos, su blusa, pantalón, lo que no vi fue su ropa interior, reconocí la ropa y después me llevaron a reconocer el cuerpo".