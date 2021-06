La pandemia le vale a Cinépolis: denuncia Sandoval largas filas en cine Pachuca

PACHUCA.- Mediante un video en sus redes sociales personales, Carlos Sandoval Leyva, el exvocero de la Secretaría de Salud exhibió a Cinépolis de la Plaza Galerías Pachuca de no respetar la sana distancia, medida para evitar los contagios covid-19.

En el video que publica, Sandoval Leyva expresa que la empresa no cuenta con el personal suficiente para evitar que las filas se hagan largas en la dulcería y la taquilla.

Cinépolis así no! Por no contratar personal suficiente, las filas son mayores en su sucursal de @GaleriasPachuk tanto en taquilla como en dulcería", tuiteó.

Durante la grabación se escucha cómo un empleado se acerca a Sandoval para decirle que no puede grabar.

La pandemia le vale a @Cinepolis el empleado "arturo" y personal se seguridad, ma abordaron me reclamaron por tomar el video y me dijeron q les entregará mi celular. No se lo di. Procederé legalmente. — Carlos Sandoval (@casanley) June 27, 2021

El funcionario dijo que recibió reclamos por grabar y le solicitaron entregar su celular, acto que no hizo y por el que dijo procederá legalmente.

"La pandemia le vale a @Cinepolis el empleado "Arturo" y personal se seguridad, me abordaron me reclamaron por tomar el video y me dijeron q les entregará mi celular. No se lo di. Procederé legalmente", escribió.

El tuit tuvo diferentes reacciones y respuestas entre los usuarios, una de ellas de la cuenta Ayuda Cinépolis donde señalan revisarán la situación para evitar se repita.

Lee también en LSR Hidalgo: ¿Cómo saber si es influenza o coronavirus? Conoce los síntomas









"Hola, lamentamos la situación, con mucho gusto haremos la revisión con nuestro equipo encargado en complejo para solucionar y evitar que se repita, trabajamos por mejorar nuestro servicio brindado, te escribe Joel".

@casanley Hola, lamentamos la situación, con mucho gusto haremos la revisión con nuestro equipo encargado en complejo para solucionar y evitar que se repita, trabajamos por mejorar nuestro servicio brindado, te escribe Joel. — Ayuda Cinépolis (@AyudaCinepolis) June 27, 2021

¿QUIÉN ES CARLOS SANDOVAL?

Carlos Sandoval es egresado de la carrera de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como Consultor en Comunicación Social.

En la Administración Pública, Sandoval cuenta con una experiencia de 25 años. Ha sido titular de la Unidad de Enlace para la Información Pública de la Comisión Federal de Electricidad, Secretario Particular del Secretario General del Gobierno del Distrito Federal y Secretario Particular del Procurador General de Justicia del Distrito Federal; además de director de Comunicación Social en la Secretaría de Salud durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Asimismo, ha publicado artículos en diversos medios de comunicación tanto nacionales como internacionales.

jgp