La obligó a beber y luego dijo que mentía; Rocío no pudo denunciar violencia

PACHUCA.- Rocío sufrió un intento de agresión sexual y fue amenazada por su pareja sentimental, pidió ayuda a la Policía, pero los agentes le dijeron que no había denuncia y que estaba tomada.

En Hidalgo, denunciaron algún tipo de violencia familiar 887 personas, entre enero y febrero de este año, el número de carpetas de investigación aumentó 40.79 por ciento respecto al primer bimestre de 2021, cuando las autoridades procuradoras de justicia ingresaron 630 denuncias, es decir, de un año a otro hubo 257 expedientes más, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Pese al aumento en las denuncias hay casos que se quedan dentro de la cifra negra, uno de ellos es el de Rocío, quien accedió a una entrevista bajo la protección de identidad.

El pasado 14 de abril, su esposo apareció en su casa después de ausentarse dos días.

"Le llamaba y me desviaba la llamada, -cuando contestó- me gritó que no lo molestara, yo no sabía dónde estaba. Creo que hay alguien más y yo quería que me lo dijera, pero no quiso, me dijo que si le aceptaba una cerveza me diría, yo no tomo, pero con tal de que me dijera acepté... me dijo: para que te relajes y no te enojes".

Así pasaron la noche, ambos bebieron y discutieron continuamente. Ella narró que él la agredió enfrente a sus hijos, intentó abusar de ella, la amenazó con separarla de su familia y a los menores les dijo: "vean a su mamá cuando está borracha".

Durante la discusión, ella pidió la separación, él se enojó. La discusión se elevó de tono, ella pidió ayuda a sus vecinas, quienes llamaron a una patrulla, acudieron dos oficiales al domicilio, cuando ingresaron, el esposo les dijo que no eran ciertas las agresiones "que estaba borracha".

"Se los dijo riéndose, como si fuera un chiste, él estaba bien aunque igual había bebido; les dijo que yo solo andaba de ´malacopa´. Las vecinas les dijeron que siempre escuchan cuando discutimos y estaba temblando y traía los brazos rasguñados, me amenazó con mis hijos si decía algo, así que yo sólo me quedé callada".

Los oficiales se retiraron del lugar, explicaron que este incidente quedaría como antecedente; sin embargo, no podían hacer nada si no había denuncia de por medio.

"Mis hijos estaba adentro encerrados, les dije que aceptaba pero que se llevaran a mis hijos con mi mamá y me dijeron que no podían. Quiero decirles que no es que no quiera denunciar o dejarlo, pero me siento débil, estoy muy cansada y no sé cómo hacerlo. Les pido perdón, a los que me ayudaron".

En el rastreo de incidentes reportados por medios de comunicación resaltó otro caso, que ocurrió el 17 de febrero de este año en Tulancingo, cuando una mujer denunció a través de redes sociales que su expareja y padre de su hijo la golpeó porque sospecha que ella tiene una nueva pareja.

El texto de Hidalgo en Línea señala que, hasta el momento del reporte, no había información sobre la denuncia formal.

Para finalizar la entrevista, Rocío dijo que espera que las mujeres no tengan que pasar por ese tipo de situaciones.

No nos creen y no podemos hacer nada. Me arrepiento mucho, él se volvió a ir, pero sé que va a regresar y no sé qué va a pasar..."





sjl