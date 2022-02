La familia que desenmascaró al sospechoso del feminicidio de Gabina y su nieta

TULANCINGO.- Los esfuerzos de los familiares de Zoe y Gabina para encontrarlas, los llevó a desenmascarar a el sospechoso del doble feminicidio, quien es juzgado en el distrito judicial de Tulancingo, Hidalgo, donde ocurrieron los hechos.

Zoe Denisse Ortega Guerrero de 10 años estaba al cuidado de su abuela Gabina Esperanza Hernández García, de 46, sus cuerpos fueron hallados el 24 de enero en un paraje de Napateco, a 13 kilómetros de la colonia Ampliación Rojo Gómez, donde vivían.

Este caso se suma a otros 19 feminicidios reportados en 2021 por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH); aunque en la entidad al menos hubo 69 asesinatos violentos de mujeres no clasificados como delitos de género, según un informe de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC (Seiinac).

En la sala de una casa grande, los familiares de Gabina Esperanza dan la entrevista, aunque su hijo lleva la voz principal; es firme al contestar, pero sus ojos se ponen cristalinos.

Queremos que se hagan las investigaciones correspondientes, que no haya un límite de investigación, quien esté implicado, que pague, que las autoridades pongan todos los medios, las herramientas, para que esta investigación se finalice", expresa.

Dice que tres personas están vinculadas con los hechos, aunque la PGJH confirmó que solo hay un detenido. El imputado se llama Hilario y era la pareja sentimental de Gabina Esperanza.

El hombre es originario de La Loma de San Clemente, una ranchería de Huehuetla, ubicada en la Sierra del estado.

Hilario ocultó su nombre real. En la colonia Ampliación Rojo Gómez se hacía llamar Carlos, también escondió que estaba casado, que tenía una hijastra de 15 años y que sus padres siguen viviendo en la ranchería de Huehuetla y no en La Cañada, como decía.

La familia fue descubriendo la verdadera identidad de Hilario al indagar el paradero de la abuela y la nieta. Les perdieron la pista el 24 de noviembre de 2021, cuando se mudaron a la casa de Carlos o Hilario.

La PGJH expidió dos fichas de búsqueda con las fotografías y rasgos personales de ambas. Diariamente la procuraduría activa y desactiva tarjetas de personas no localizadas; inicia una carpeta de investigación cuando se presume un ilícito, informó la dependencia.

La última geolocalización del teléfono de Gabina Esperanza coincidía con el domicilio donde vivía Hilario y el testimonio del fletero confirmó que las dos llegaron ahí con sus pertenencias.

Yo creo que para localizar a un familiar no hay límites, no, no hay ningún límite... buscamos a la camioneta de mudanza, esta misma persona nos llevó a donde había llevado a mamá con todas sus cosas a la casa de Hilario, en Napateco. Ahí encontramos la camioneta de mi mamá, una Ford".

Cerca de la vivienda del imputado, agentes de la Procuraduría desenterraron dos cuerpos que llevaban la misma ropa del día en que Gabina Esperanza y su nieta se mudaron a Napateco.

Esa casa era una casa prestada, él nomás cuidaba la casa, no tenía casa. Él vivía como si fuera un indigente, vivía en unas tarimas con plásticos, entre cosas sucias, no propio como para vivir, pero él vivía así".

Gabina Esperanza era una madre solidaria, cuidaba a la nieta mientras su hija estaba comisionada en Coahuila, porque es una agente de la Guardia Nacional.

En México, 42 por ciento de las madres de familia trabajan y 7 por ciento son jefas de familia, como la mamá de Zoe, dejan a los hijos solos o al cuidado de tutores; según estadísticas a propósito del 10 de Mayo, del Instituto Nacional de Geografía y Vivienda (Inegi).

Yo tengo una hermana en la Guardia Nacional, en Coahuila, por su trabajo no se la podía llevar. La niña estaba a resguardo de mi mamá, ella la cuidaba; mi hermana le mandaba dinero para los gastos y la niña siempre andaba con mi mamá, ella la cuidaba".

La ropa que vestían la abuela y su neta cuando se subieron al camión de mudanza que las llevó a casa de Hilario fue la clave para reconocer los cuerpos. No pasaron una sola noche en la casa. La familia cree que Hilario convenció a Gabina de vender su propiedad y mudarse con él. El día del traslado Gabina llevaba el dinero de la venta de su inmueble, pantallas, electrodomésticos y muebles.

Haciendo la investigación, en la casa de la señora, me asomo y ahí está la cama de mi mamá, la cama de zoe, los juguetes de zoe, ellos estaban viviendo con las cosas de mi mamá, usando sus cosas. La mujer andaba trayendo hasta los zapatos de mi mamá".

El mediodía del 10 de febrero, agentes de la procuraduría de Hidalgo cumplimentaron una orden de cateo en el domicilio donde vivían Hilario, su esposa y la hijastra.

El mandamiento judicial se ejecutó después de que el miércoles 9 de febrero Hilario fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

La PGJH informó que el caso de desaparición fue atraído por la Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas después de que el 24 de enero de 2022 fueron hallados los cuerpos de ambas mujeres.

Al obtener los datos de prueba suficientes, la fiscalía solicitó una orden de aprehensión contra Hilario, que fue consumada por agentes de Investigación adscritos a la División de Investigación.

Aunque la vinculación a proceso del imputado es el principio para que los parientes de las víctimas accedan a la justicia, el feminicidio de la niña de 10 años es algo que no acaban de procesar, plantean escenarios en los que la pequeña no hubiera sido asesinada.

Se sienten agradecidos con el Ministerio Público de Tulancingo, instancia que les brindó la atención primaria, así como con la Fiscalía de Delitos de Género que siguió las pistas de la familia y detuvo al sospechoso del doble feminicidio.

Dicen que nada les regresara a Gabina Esperanza y a su nieta, pero confían en que tendrán justicia.

