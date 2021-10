"La edad no es un impedimento"; Crucita concluyó su licenciatura a los 93 años

PACHUCA.- Ni la edad ni el covid-19 fueron impedimento para que María Josefina Cruz Blancas y García, a sus 93 años de edad, estudiara, primero la preparatoria y se graduara como licenciada en Administración con calificaciones de entre 9 y 10.

No tenía planes de meterse a una escuela a estudiar, mucho menos una licenciatura. Esta historia de perseverancia inició cuando ella alentó a su nieta para que concluyera la preparatoria. Como no quería, le propuso lo siguiente: "si a mí me admiten, con más de 80 años de edad, pues tú también le entras".

En entrevista con La Silla Rota Hidalgo, Crucita, como le dicen de cariño, contó que nació en 1928 en Tulancingo, Hidalgo. Sin embargo, desde hace 30 años vive en el estado de Querétaro.

Desde pequeña y hasta la fecha, se ha caracterizado por tener un espíritu fuerte, curioso y emprendedor, en sus años mozos fundó La Academia Catedral para ayudar a la población a entender la administración y la contabilidad.

Actualmente su legado es grande. Ella se casó con don Alfonso Silva (qepd) con quien procreó siete hijos: Susana (qepd), Paco, Luis, Mary Cruz, Hugo, Carmina y Flor. Además, tiene 14 nietos, 10 bisnietos y una tataranieta de dos años.

FUNDÓ LA ACADEMIA CATEDRAL

Desde muy joven, doña Crucita trabajó en su natal Tulancingo. Primero, como empleada de mostrador en la Farmacia Internacional, después, en Bancomer, donde aprendió administración y un poco de contabilidad; finalmente, en la Casa del Café y en una fábrica.

En esos tiempos solo había estudiado hasta la secundaria. Sin embargo, tomó cursos de secretaria y auxiliar de contador, habilidades que afinaría durante su paso por esos trabajos, pues mucha gente la buscaba para que los ayudara a comprender los temas contables y administrativos.

Mi esposo, Alfonso, me animó para que pusiera una academia, pues, estudié el oficio de secretaria y auxiliar de contador. Así nació La Academia Catedral. El nombre se lo pusimos porque el espacio educativo estaba atrás de la Catedral de Tulancingo", contó.

Con ayuda de maestros, como el señor Carlos Rodríguez, gerente del extinto Bancomer, dio clases de contabilidad; también había un maestro de inglés. Ahí instruyeron a cientos de personas durante cuatro décadas.

UN EJEMPLO PARA SU NIETA

Tras el cierre de La Academia Catedral, doña Crucita se fue a vivir a Querétaro. Allá encontró la posibilidad de estudiar la preparatoria, cuando vivió en Tulancingo no había escuelas de nivel medio superior en modalidad abierta.

Fue hace treinta años (cuando estaba cerca de cumplir 60 años) que vi la posibilidad de meterme a la preparatoria abierta, para que uno como adulto pudiera continuar estudiando, pero hubo problemas y suspendieron las clases", comentó.

El sueño de estudiar la preparatoria se apagó por un tiempo. Sin embargo, fue a mediados de la década pasada que su nieta mayor había dejado trunca su educación medio superior.

Doña Crucita, como pilar de la familia, le decía: 'continua mija', pero ella no quería hasta que le propuso algo:

La tuve que animar mucho, le decía: 'mija, yo no hice la prepa, aunque daba clases sin ser maestra, no hay como estar más preparada... pero si a mí me admiten, con más de 80 años de edad, pues tú también le entras para estudiar las dos juntas", le propuso.

Fue así que su nieta se animó a continuar los estudios medio superiores. Ambas comenzaron a asistir a cursar la preparatoria abierta todos los sábados.

CON BECA CURSÓ LA LICENCIATURA

En 2017, doña Crucita concluyó la preparatoria abierta. Su carisma, esfuerzo y entusiasmo hicieron que le otorgaran una beca para continuar su educación profesional.

Cuando nos entregaron el certificado de preparatoria me preguntaron 'doña Crucita', ¿Le gustaría hacer una licenciatura?' yo no sabía qué decir, pero me dieron la noticia que el director de la escuela mandó a decir que yo iba para administración (por su formación) y que tendría una beca del 100 por ciento... así como decirles que no", sonrió la mujer de las 93 primaveras.

Sus familiares la apoyaron en todo momento, pese a que en su mente le venía una y otra vez el pensamiento de "a ver hasta dónde alcanzo a llegar, pues ya estoy muy grande".

COVID-19 NO LA DETUVO

En marzo del 2020 llegó la pandemia de covid-19. Un año y medio de clases virtuales que hicieron que doña Crucita se adentrara al mundo de la tecnología, eso sí, sin soltar su libreta y lápiz.

También me dio covid... pero resulta que fui asintomática. Con todo y el diagnóstico del médico, no suspendí ninguna clase de la licenciatura, ahí estuve todos los días", contó.

La mujer de mil historias recordó que cuando entró a estudiar la preparatoria abierta le cuestionaron: "oye Crucita, ¿no te da miedo el compartir con jóvenes por eso del bullying?".

Sin embargo, esa convivencia con jóvenes y adultos de todas las edades fue amena, de respeto y apoyo pues "jamás recibí una burla ni un gesto, para nada".

OFICIALMENE LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN

Fotografías de cortesía

Cuando recibió su título como Licenciada en Administración por el Centro de Estudios Universitarios México Americanos (CEUMA) en Morelia, Michoacán, sintió mucha satisfacción.

Sentí mucha satisfacción. Hoy lo veo como un sueño que estoy viviendo", dijo doña Crucita, quien inició sus estudios universitarios el 28 de abril de 2018 y los concluyó el 29 de abril de 2021.

Consciente de que su energía ya no es como antes, doña Crucita asegura que no espera que nadie la contrate en algún trabajo para ejercer su profesión. Sin embargo, si alguna persona quiere alguna catedra o consejo, ella dijo estar dispuesta a darlo.

Nada más, ahorita, estoy con un diplomado en Teología, espero concluirlo. Hoy quiero decirles a las personas que no la edad no tiene que ver nada con que logres tus metas. Hay personas que se dan por vencidas y ya no quieren estudiar, yo diría que la edad no es un impedimento, incluso lo económico, pues hoy en día hay posibilidades de hacerse llegar el conocimiento", concluyó.





