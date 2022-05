Julio Menchaca dice que cerrará el paso al "lado oscuro"

PACHUCA.- Julio Ramón Menchaca Salazar, candidato común a la gubernatura de Hidalgo, asentó que está listo para cerrarle el paso al "lado oscuro".

Y es que el abanderado de Morena-NAH-PT publicó una imagen editada en la que se sumaba al Día de Star Wars que se celebra hoy.

En la gráfica, el contendiente en las elecciones aparece como el caballero Jedi Obi-Wan Kenobi mientras sostiene un sable de luz de la popular franquicia.

En su post, que tiene 2 mil 700 reacciones y 544 comentarios, añadió los hashtags #MayThe4thBeWithYou y #MenchacaGobernador.

ORIGEN DE LA CELEBRACIÓN

El origen del Día de Star Wars tuvo lugar el año de estreno de la primera película: A new hope e incluye un mensaje político hacia la primer ministra de Reino Unido Margaret Thatcher, pero también es un juego de palabras en inglés.

Ya que "force" suena parecido a "fourth" (cuarto) de la frase "May the force be with you: Que la fuerza te acompañe"; pero fue hasta 2011 que comenzó a celebrarse la saga el 4 de mayo y se acompañó con actividades cinematográficas.

cem