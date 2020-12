Jugarán Tuzas con toque español; presentan a Toña Is como nueva DT

Presentan a Eva Espejo, directora deportiva y Toña Is, directora técnica de las Tuzas del Pachuca (Foto: captura de pantalla)

PACHUCA.- El Club Pachuca Femenil presentó este día a María Antonia Is Piñera, como nueva Directora Técnica de las tuzas, de cara a la próxima temporada Clausura 2021, en sustitución de Eva Espejo, quien se tomará el cargo de Directora Deportiva.

Mediante una videoconferencia, el presidente del Club Pachuca, Armando Martínez oficializó la llegada de la española Toña Is, quien tendrá la misión de conseguir el campeonato de la liga femenil.

Toña Is aterriza en la madriguera con el objetivo de "viajar juntas hacia el éxito, trabajar duro y remar en la misma dirección para conseguir el reto de llevar al equipo donde se merece".

A la estratega de 54 años de edad la respalda una experiencia probada en Europa, al estar ligada a la Real Federación Española de Futbol por 4 años y 3 meses hasta su salida a principios de este año.

Fue la primera seleccionadora en la historia de este organismo y tuvo la oportunidad de ocupar el cargo en la Selección Femenil Sub-17, con la que conquistó el Campeonato Mundial de la categoría en Uruguay 2018.

Durante la conferencia confesó que entre la liga española femenil y mexicana no existe mucha diferencia y destacó el crecimiento que ha tenido el futbol en México, con una liga competitiva en donde "no se puede subestimar a ningún rival", por lo que se encuentra ansiosa por iniciar los trabajos con el equipo.

Además de destacar su nominación al premio The Best a la mejor entrenadora 2019, Toña Is se convierte en la primera extranjera en dirigir un equipo femenil en México, situación que la llena de alegría y motiva para continuar impulsando este deporte para las mujeres.

Al final es ser pionera y estoy feliz. Sigo trabajando para ser mejor, ayudar a las niñas a crecer, abriendo puertas a apoyar personas que la tengan complicado y ojala sea el comienzo para que vengan muchas entrenadoras al país", apuntó.

No podemos esperar a que inicie la próxima temporada...??????#TuzasHoy??? pic.twitter.com/H18JgQwhNc — Club Pachuca Femenil (desde ??) (@TuzosFemenil) December 13, 2020

TOÑA IS, LA MEJOR PARA EL MEJOR CLUB: EVA

La ahora Directora Deportiva Eva Espejo señaló que elegir a Toña Is como nueva DT fue sencillo, basándose en las palabras del antes presidente del Club Pachuca, Jesús Martínez, quien un día le dijo: "El Club Pachuca es un club ganador y es el mejor", y "Toña es la mejor, así que tiene que estar aquí", dijo Eva.

Con la nueva figura en la dirección deportiva, Eva planteó que los objetivos ahora son poder independizar la rama femenil, contar con una metodología propia, estructura propia, darle empoderamiento a las féminas, y en un futuro ser referente internacional para poder formar y exportar jugadoras de calidad humana y futbolísticamente hablando.

Por el momento la nueva DT y la Directora Deportiva planean conservar el equipo tal como está y sobre la marcha estudiar si se requiere alguna incorporación o movimiento, refirió Toña Is.

Las jugadoras del Pachuca se encuentran en período vacacional después de su participación en el torneo Guard1anes 2020 y durante los próximos días regresarán a las actividades de pretemporada al mando del nuevo cuerpo técnico con miras al Clausura 2021.

La mejor decisión con alguien que nos conoce de pies a cabeza... ¡Vamos con todo, @EMaEsPin6!????????????#TuzasHoy??? https://t.co/2JOb2lQCQj — Club Pachuca Femenil (desde ??) (@TuzosFemenil) December 10, 2020

