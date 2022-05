Joven tulancinguense confronta a su acosador

PACHUCA.- Ale Duque Pérez denunció en redes sociales cómo fue víctima de acoso por parte de un hombre en las calles de Tulancingo, pero decidió confrontar a dicha persona, quien solo huyó del lugar.

Los hechos ocurrieron ayer por la tarde cuando la joven ingresó a un negocio en la calle Hidalgo, pero un individuo de aproximadamente 40 años se le acercó y comenzó a hablarle, por lo que decidió salir del comercio.

Sin embargo, Ale Duque Pérez narró que al estar en otro local el hombre continuó tras ella, por lo que otra vez salió y se dirigió a la avenida 21 de Marzo donde igualmente era seguida por el varón.

Lee más en LSR Hidalgo: Ambulantes recriminan a Sergio Baños falta de apoyo y se enfrentan a Policía

Ante la situación, la afectada comenzó a grabar y describir la situación mientras caminaba por la vialidad mencionada antes; pero en otra parte del clip señala: "Aquí viene, o sea, yo lo acabo de perder de vista y ahí viene".

Luego, enfoca la cámara y señala a un varón vestido con playera roja y pantalón azul: "Lleva mucho rato siguiéndome, ya es incómodo. Me voy a regresar, voy a regresar, voy a regresar, ya no voy a ir a donde iba", dice la joven quien suena alterada.

Pero se percata que el sujeto regresa hacia donde ella se encuentra y aparentemente está hablando por teléfono; no obstante, Ale Duque Pérez lo increpa: "Usted me está siguiendo, yo lo estoy grabando porque me está siguiendo desde hace roto".

Tras recriminarle su actitud hacia ella y aseverarle que era grabado en redes sociales, el hombre alega un par de palabras que no son entendibles y solamente escapa del lugar; luego, el clip se corta.

"Según yo soy valiente, pero a la mera hora sí me dio miedo, me dio miedo hasta grabarlo porque es muy incómodo", expresó la joven en la publicación que acompañó del video y varias imágenes.

Tras lo sucedido, ingresó al mercado y señaló que se resguardó durante algunos minutos. Además, en el texto añadió al menos ya saber que si un día "me falta alguna" ya conoce la cara de un acosador al que señalará primero.

"Porque si yo no lo hubiera enfrentado tal vez hubiera pasado algo más y tengo una familia que me espera en casa", apuntó, al precisar que ya le brindaron datos sobre el sujeto para poder formular una denuncia.

? Una joven se percató de que un sujeto la estaba siguiendo mientras caminaba por calles del centro de #Tulancingo por lo que lo confrontó y mediante redes sociales lo exhibió. ? pic.twitter.com/QZkzXK5vqo — LSR Hidalgo (@LsrHidalgo) May 8, 2022

cem