"José Luis Lima no renuncia, no declina", dice candidato del PVEM

PACHUCA.- José Luis Lima Morales, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), negó que tenga intenciones de declinar por alguno de sus adversarios y consideró que el rumor corresponde a prácticas en política que deben ser erradicadas, como las encuestas amañadas, eventos masivos y la guerra sucia.

"En coordinación con la dirigencia del partido, con la dirigencia nacional, decidimos expresarles a ustedes que José Luis Lima no renuncia, que José Luis Lima no declina, que no le levanta la mano a nadie, que es un hombre serio, que el Partido Verde es un instituto responsable, que en esta mancuerna iremos gasta el 5 de junio".

El aspirante recorrió 34 municipios y le faltan 17 en los nueve días de campaña restantes. Aunque no acudirá a las 84 demarcaciones que conforman la entidad, las primeras concentran 76 por ciento de la lista nominal, es decir 1 millones 700 mil votantes, afirmó el dirigente del Verde Honorato Rodríguez Murillo.

Respecto de las encuestas, que le otorgan menos de 3 por ciento de la votación, con lo cual el organismo político no recuperaría sus prerrogativas locales el próximo año, el exauditor aseguró que el verdadero sondeo se realizará la jornada comicial".

"Yo me pregunto: ¿qué va a pasar si el resultado no es para quienes venimos trabajando para cambiar Hidalgo?, para cambiar la vida de todos. Yo trabajé seis años como presidente del IEEH y en ese tiempo había 12 partidos y cada uno presentaba sus encuestas, en todas ganaba su candidato".

Aseguró que su campaña ha sido "diferente", pues sus adversarios "no se enfrentan a la gente" en recorridos de a pie en los municipios, sino que realizan actos multitudinarios; además, se enfocan en descalificaciones y no en manifestar las soluciones a los problemas de los hidalguenses.

Entre sus propuestas, recordó, se encuentran dos hospitales especializados, Centro estatal de Diálisis, la creación del Sistema Ambiental Estatal, castigar con 20 años de cárcel a quienes cometan delitos en agravio de la ecología, que el nombramiento del titular de Obras sea designado con base en la opinión de quienes se desempeñan en el sector de la construcción.

También, revisar el catálogo de costos y distribución de las obras para que sean realizadas exclusivamente por hidalguenses. Asimismo, el secretario de Agricultura será designado a partir de quienes laboran en el campo. Habló de ampliar el financiamiento a pequeñas empresas y revisar a las policías.

Lamentó que sus contrincantes no hayan firmado el decálogo por el medio ambiente que les ofreció y que sus propuestas en Salud se limiten a señalar los problemas.

"Estamos luchando contra los grandes capitales, pero aquí en el Partido Verde hay conciencia, entusiasmo y ganas de cambiar".

