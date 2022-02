José compró un tanque chafaloteado, esta es la nueva modalidad de estafa

PACHUCA.- En Facebook José encontró un tanque estacionario de la empresa Citygas, cuando lo adquirió se dio cuenta que era un tanque armado con piezas sueltas, algunas de 1995. A las personas que se dedican a este tipo de estafas se les llama chafaloteros, son aquellos que se dedican a vender objetos que ya no sirven, haciéndolos pasar por nuevos.

El entrevistado, un padre de familia, se dio a la tarea de buscar un tanque nuevo debido a que el que tenía se descompuso, así llegó a un perfil de Facebook que ofrecía uno nuevo en 3 mil 700 pesos.

Nos tardamos como tres horas en subirlo, en lo que vimos cómo lo haríamos de forma segura, hasta el tercer piso y ya lo iban a conectar y me dijeron que no se podía porque las válvulas ya estaban viejas y usadas, tenía piezas del 2007, 2012 y otras de 1995".

Los trabajadores entregaron el tanque y él les pagó el dinero. Un día después llamó al servicio de plomería para que lo instalaran.

Cuando José quiso reclamar a la empresa que le vendió el tanque reconstruido, la página de Facebook dejó de responderle, luego lo bloqueó de sus redes sociales.

¿CÓMO SE HIZO EL TRATO?

El entrevistado relató que buscó algunas tiendas en línea y otras ofertas, vio el anuncio, inspeccionó el perfil y confío en que sería un trato serio.

Cuando mandó el mensaje por Facebook el sujeto lo dirigió a un supuesto teléfono del área de ventas, ahí le habló "Valeria", agente de la empresa Citygas.

Pactaron el precio, la entrega y la forma de pago, él jamás sospechó que sería una estafa.

Desde la pandemia compro todo por Facebook, porque es más fácil, muchos negocios abrieron su servicio a domicilio y venta en línea, así que no esperaba que fuera un fraude".

La compra del tanque se realizó hace más de un mes, hasta el momento no ha recibido respuesta a su reclamo ni la garantía de 10 años que firmó al momento de la venta.

En la inspección que hizo se dio cuenta que recién lo habían pintado, por eso lucía como uno nuevo.

ELLOS SON LOS CHAFALOTEROS

Hace unos años Cristofer obtenía recursos de buscar muebles en la basura o en la calle, los restauraba y vendía, a este oficio lo llamaba chafalotear.

Él explicó que era común vender estos objetos en Ciudad Sahagún, Tlanalapa y Tepeapulco, el negocio era invertirles lo mínimo y ganarles lo más. Una sala ya chafaloteada podría venderse en 3 mil pesos si su precio original era de 7 mil.

Buscaba en las calles muebles abandonados, lo más común eran colchones y salas. Los rellenaba con ropa vieja, se cubrían con tela y se vendían como nuevos.

Pero no era una estafa, él relata que en donde se vendían este tipo de muebles, era conocida esta práctica, por lo que quien acudía, sabía que lo que compraba era de segunda mano.

Sin embargo, él mismo reconoce que se ha convertido en una estafa, ya que los chafaloteros actuales sí buscan engañar a las personas y hacer pasar los objetos viejos como nuevos.

El trabajo no era tanto un engaño, sabías que una sala no te sale en 2 mil o 3 mil pesos y si la pagabas en eso pues no era de la mejor calidad, pero te iba a servir unos meses, un año... Lo que hacen, es que dicen que es nuevo, pero no es verdad".

Los chafalotearos actuales son cada vez más comunes, el trabajo ya no sólo se limita a salas y colchones. El engaño se consuma cuando las personas compran un artículo como si fuera nuevo y no lo pueden usar después porque está viejo.

Para José, comprar barato un tanque estacionario fue una lección, y desea que el resto de la población no caiga en los engaños de los chafaloteros.





