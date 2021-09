Jardinero a punto de perder la vista; alcaldía Pachuca sin pagar servicio médico

PACHUCA.- Antonio Pérez Mejía, trabajador del área de Parques y Jardines de Pachuca, está a punto de perder la vista debido a que no ha sido atendido, pues el ayuntamiento capitalino no ha pagado el servicio médico especializado.

El hombre de 42 años de edad, quien ha dedicado 18 años de su vida al servicio del municipio, narró a La Silla Rota Hidalgo su problemática luego que le fue detectada diabetes y presión alta.

"Desde hace unos meses comencé a perder poco a poco la visión en mis ojos: en el derecho, solo tengo un 40 por ciento y en el izquierdo el 20 por ciento de visión, se me desprendió la retina", dijo en entrevista.

En el Hospital de la Cruz Roja de Pachuca, contratado por la alcaldía para brindar atención médica de los trabajadores, no le pueden realizar la operación ya que el servicio de especialidades no ha sido cubierto por la administración de Sergio Baños Rubio.

Me dijeron en la Cruz Roja que ese tipo de atenciones no me lo pueden hacer, pues no han pagado la atención. Yo necesito la operación en esta semana, me dijo un oftalmólogo particular, ya que mi retina se está desprendiendo y aun la pueden salvar", indicó Antonio Pérez.

Además de estudios médicos particulares, ha tenido que ser valorado por especialistas privados. Sin embargo, no cuenta con los recursos suficientes para ser operado, por lo que pide al alcalde el pago de este servicio médico de especialidad.

Cada consulta con el oftalmólogo cuesta 700 pesos. Él me dijo que se necesita la operación, incluso me lo dijeron desde agosto, pero pues he batallado y mientras más avance el tiempo, mi salud va en caída", señaló el jardinero.

YA FALLECIÓ UN TRABAJADOR

El pasado miércoles, Fidel Trejo Ramírez, trabajador del área de mantenimiento urbano, falleció a consecuencia de un tumor maligno, el cual no pudo ser atendido oportunamente debido a la falta de pagó los servicios médicos de especialidad.

Lee también en LSR Hidalgo: Por calles destrozadas, en tres colonias dejaron de pasar alimentadoras y taxis

Tras conocer la anterior historia publicada, Antonio Pérez contactó a La Silla Rota Hidalgo a fin de dar a conocer su situación y pedir a las autoridades el cumplimiento de este derecho laboral.

Es urgente esta operación, que me la hagan, me dijeron desde el (pasado) 25 de agosto. Le digo al presidente que pague, para eso es el presupuesto, soy un trabajador que tiene familia que dependen de mí".





sjl