Jaime Pérez, cuarto edil obligado a consultar convenios con Cabildo

PACHUCA.- El presidente municipal de Tlaxcopan, Jaime Pérez Suárez, violó los derechos de ejercicio del cargo de dos ediles, por intentar suscribir convenios a nombre del ayuntamiento sin el aval de la asamblea, negar información a un par y convocar a una sesión virtual de cabildo de forma ilegal, señaló el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH).

El regidor Miguel Ángeles López Hernández señaló que hizo una petición de información a la alcaldía, pero no le ha sido contestada. Aunque el alcalde argumentó que tenía 45 días para cumplir con la obligación, el pleno sostuvo que, como integrante de la asamblea, ambos son pares, por lo que no existe una relación de subordinación, como con los ciudadanos gobernados, por lo que la atención debe ser inmediata.

Asimismo, invalidó la sesión del 15 de enero porque ésta fue convocada en modalidad virtual, la cual no está normada en el reglamento del ayuntamiento, además de que la invitación se hizo por WhatsApp, por una persona no facultada para ello. Cabe recordar que López se presentó en la sala de cabildo, pero no había nadie porque la sesión sería remota.

La síndica Érika Mendoza García impugnó el apartado de la sesión del 22 de enero, en la que se facultó al alcalde para suscribir convenios de interés públicos a nombre del gobierno local, sin que pase por cabildo.

La quejosa señaló que esta decisión se limita su derecho a ejercer el cargo y las facultades de control y vigilancia de la hacienda pública, luego de que resultó electa el pasado 18 de octubre.

El magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez recordó que es el cuarto caso que se resuelve en este sentido –además de Huejutla, San Felipe Orizatlán y Tula–, por lo que propuso que se constituya una jurisprudencia para que los alcaldes erradiquen esta práctica.





sjl