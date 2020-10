Israel Félix señala a candidato por amenazas

MINERAL DE LA REFORMA.- El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, señaló en conferencia de prensa que detrás de las amenazas recibidas identificó a uno de los candidatos en la contienda por los 84 ayuntamientos de Hidalgo, e interpondrá la denuncia correspondiente.

"El sábado recibí una llamada de una persona, andaban buscando gente para poderme intimidar, y ya sé de quien viene. Es uno de los candidatos, sé quién es la persona que llamó y vamos a iniciar la denuncia", dijo.

Aunque el candidato priista señaló aún desconocer si se trata de la misma persona, quien el pasado 29 de septiembre atentó contra su vehículo al término de un acto de campaña, aseguró que lo dejará en manos de las autoridades para que realicen las investigaciones correspondientes y se proceda conforme a la ley a quien resulte responsable de los hechos.

Félix Soto lamentó que el "ataque" provenga de otro candidato, de quien prefirió reservar el nombre hasta interponer la denuncia. "Somos contrincantes de una elección, los conozco a algunos, no son mis amigos, pero tampoco mis enemigos. Jamás voy a tener acciones de ese tipo, por lo que yo lo contrarrestaré con lo jurídico".

El exsecretario de la Política Pública también descartó contratar a alguien más para su seguridad y afirmó que continuará con el plan de trabajo y seguirá hasta el cierre de campaña.

"Vamos a seguir trabajando, no nos intimidan y no hay necesidad de contratar a alguien (seguridad privada), mis seguidores me han ayudado y cuidado con su solidaridad".

Finalmente, hizo un llamado a los actores que piensen ocupar un cargo político "a que trabajen, se dediquen a hacer labor social previamente y que sean empáticos con la ciudadanía".





jgp