Intimidan y quitan mercancía a artesano en Tulancingo

PACHUCA.- "Tal parece que la cultura en Tulancingo está prohibida. Somos artesanos, quieren apagar esa parte creativa que tenemos... solo queremos hacer lo que nos gusta y buscar una forma de superarnos y llevar el sustento a nuestras familias, la pandemia nos ha pegado".

Así lo expresó Horacio García García, artesano de Huapalcalco, en Tulancingo, luego que el pasado sábado, trabajadores del municipio le decomisaron artesanías como aretes, pulseras, anillos, collares y libretas hechas a mano, además de que fue amenazado por un agente.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 13 de noviembre, en la calle Miguel Hidalgo, frente a un banco, donde el artesano de 41 años puso su puesto. Debido a que no hay otro lugar para comercializar, fue que se arriesgó a ir a ese espacio de donde los han desplazado anteriormente.

Es molesto y hasta da rabia pues manejan siempre en las campañas políticas discurso de apoyo, nos utilizan de estandarte y nos llaman ´embajadores de la cultura´... es un discurso que ahí queda pues ahora nos tratan peor que delincuentes, pues, dicen que damos mal aspecto", expresó en entrevista con La Silla Rota Hidalgo.

INSPECTORES Y POLICIAS

Los estragos económicos y sociales que ha dejado la pandemia de covid-19 han tenido intranquilo a Horacio, pues tiene tres hijos que mantener. Al llegar la contingencia sanitaria, se fue a trabajar a la construcción, luego a un hotel y un centro ecoturístico en Acaxochitlán.

Sin embargo, su fuerte es la elaboración de artesanías, incluso, juguetes mexicanos de madera. Fue por ello, que el pasado sábado, tomó sus creaciones, las envolvió en una manta, y se fue vender a la calle Miguel Hidalgo, donde hace muchos años vendió sin problemas.

Me instalé frente a un banco. Sobre el suelo puse mis artesanías (de filigrana) como aretes, pulseras, anillos, collares y hasta libretas artesanales, pero llegaron los inspectores de mercados y me pidieron que me retirará, que no podía vender ahí", contó.

Con el único objeto de sacar algunas monedas, el artesano no se movió del lugar, pues al igual que otros compañeros, no cuentan con espacios para promover su arte en el municipio de Tulancingo.

"Me llamaron la atención, pero no me quite en protesta porque estamos cansados de no tener espacios dignos para ofrecer nuestras artesanías, además de accesorios decorativos como un caracol marino que sirve como trompeta para danzas ancestrales. Fue entonces que llegaron cinco inspectores y nueve policías para quitarme", expresó.

Sin oponer resistencia, Horacio solicitó que se hiciera un inventario de sus artesanías que se llevarían. En todo momento, en la Dirección de Mercados de Tulancingo, estuvo al pendiente de los trámites.

RABIA E IMPOTENCIA: UN POLICÍA LO AMENAZO

Debido a que el decomiso de su mercancía cayó en fin de semana y el lunes 15 de noviembre fue inhábil, Horacio desconoce cuánto tiene que pagar para recuperar sus artesanías.

Me dijeron que, como no laboran hasta el martes, el jurídico del municipio me diría cuánto es lo que tengo que pagar de multa para que así me devuelvan mi mercancía", comentó.

Sin embargo, en las oficinas de la Dirección de Mercados de Tulancingo, Horacio denunció que sufrió una intimidación y amenaza por parte de un policía que llegó y le dijo: "qué lástima que no llegue antes (durante el decomiso), sino me hubieras visto cómo te hubiera ido, así que cuídate".

El artesano dijo haberle dado coraje e impotencia debido a la forma en la que lo trataron en la dependencia municipal. Para no exponerse a una agresión o detención, prefirió no caer en el juego de intimidación del uniformado.

HAN PERDIDO ESPACIOS PÚBLICOS

Como artesanos, en Tulancingo, hemos ido perdiendo espacios. Antes nos dejaban poner en el Jardín del Arte, en La Floresta, en la calle Hidalgo y también ya no nos han dejado instalar en exposiciones de temporada como lo son el Día del Amor y la Amistad, de la Madre y del Padre... no se me hace justo", dijo.

Horacio mencionó que actualmente hay un Centro Cultural y Gastronómico en Tulancingo, el cual, para los artesanos no es una opción viable, pues está retirado del centro de la ciudad, es decir del movimiento de la población.

Hemos visto mayor apoyo y participación de otros municipios, donde nos han invitado, gracias al apoyo del gobierno del estado, específicamente, a la Secretaría de Cultura, para acudir a eventos así como concursos de artesanías en Pachuca, Tula y Real del Monte", indicó.

PROTESTA PACÍFICA

Con cartulinas en las que el artesano escribe su sentir por el decomiso realiza una protesta pacífica en el lugar donde lo abordaron los inspectores. Incluso, este día, otros artesanos se unieron a la protesta a través de una exposición de artesanías.

De esta forma, buscan decirle al presidente municipal de Tulancingo, Jorge Márquez Alvarado, tenga sensibilidad para este sector social y les permita comercializar sus artesanías en el centro del municipio.

"Hoy vemos que en el centro de Tulancingo se está vendiendo mucha piratería y sé que todos tenemos la necesidad de trabajar. Muchos de los comerciantes vienen de fuera, he respetado por siete años el no instalarme en la calle, pero reclamamos estos espacios también, yo tengo tres hijos: una de 14, otro de 9 y un niño de 3 años", dijo.

Por esta manifestación pacífica, Horacio ha recibido apoyo de artesanos de Acaxochitlán, Pachuca, Ixmiquilpan, Tula, Meztitlán, Tenango de Doria, en Hidalgo, así de personas del Estado de México y hasta de Perú.

La situación económica es complicada. Apelamos al presidente a que realmente apoye al artesano pues si los comercios establecidos y las personas que tiene un trabajo fijo la están sufriendo, imagínense nosotros", concluyó.

Horacio dejó su número de contacto y sus redes sociales por si alguna persona gusta apoyarlo: Teléfono: 7712396616 y Facebook: Horacio García (Arte Ollin).





