Intervendrá Morena en disputa de regidores y alcaldesa de Tepeapulco

PACHUCA.- La presidenta del Comité Estatal de Morena, Sandra Alicia Ordóñez Pérez, informó que sostendrá una reunión con regidores de su partido en Tepeapulco y con la alcaldesa Marisol Ortega, por separado, luego de que estos mantienen un conflicto que derivó en la suspensión del cargo del síndico y la manifestación de los ediles en el primer informe de gobierno de la administración.

Es un conflicto anterior, también la falta de madurez política de algunos elementos; sin embargo, la libertad de expresión debe regirse en Morena", señaló.

Consideró natural que no exista uniformidad en ese y otros cabildos porque cuando las planillas de Morena fueron registradas para el proceso electoral 2020 fueron seleccionados miembros de distintas expresiones en el partido.

Según la presidenta, el conflicto escalará y afectará el proceso electoral, sólo si no se dirime inmediatamente, ya que ambas partes deben situarse a favor de un mismo objetivo: el desarrollo del municipio en el Altiplano.

Hay una situación de juicio político hacia el síndico por actos de corrupción, por la otra parte no están quizá conformes con el desarrollo del trabajo de la presidenta y no han encontrado las formas o mecanismos de debate".

Por parte de la presidenta municipal, dijo hay disposición, pero anticipó renuncia de los regidores y añadió que una de las cosas es que pidieron el voto contra el partido en la elección anterior.

HECHOS

En 2020, cuando Alejandro Olvera Mota –vinculado al Grupo de los Sosa– fue representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), hubo cerca de cien juicios electorales por candidaturas y sustituciones realizadas por el partido, entre estas la de Hugo Pérez Ramírez.

Los tribunales cancelaron el registro de José Sinaí Ortega Delgadillo y se lo regresaron a Pérez Ramírez, porque en la sustitución el IEEH no actuó con diligencia para sustituir al síndico porque éste no firmó ninguna renuncia y no se le notificó sobre el trámite en el domicilio que proporcionó.

Con el argumento de ejercicio ilícito de atribuciones, por un cobro excesivo por la renta de espacios comerciales en los que tiene injerencia el municipio, el órgano de control interpuso un procedimiento de responsabilidad administrativa, que derivó en la separación de su cargo y una solicitud de juicio político que avanza en el Congreso, por lo que el edil acusó persecución política porque no renunció.

Asimismo, durante el primer informe de la alcaldesa, el 22 de septiembre, los ediles Guadalupe Miranda y Marcelino Pérez se manifestaron con una pancarta que decía: "Revocación de mandato, fuera la Sosa Nostra de Tepeapulco", hasta que personal les quitó la pancarta y los obligó a retirarse del escenario.

Ortega se deslindó y aseguró que mientras tuvo el uso de la voz no emitió ninguna orden para reprimirlos, reprochó los hechos y conminó a los afectados a presentar las denuncias correspondientes.





sjl