Insistirá PRD con impugnar elección de tres municipios

PACHUCA.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) Hidalgo insistirá ante la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la impugnación de tres demarcaciones para probar la compra y coacción del voto.

De acuerdo con el dirigente, Héctor Chávez Ruiz, la agrupación tiene interés en revertir los resultados de Molango y Huazalingo, ambos ganados por el PRI, así como Ixmiquilpan donde el candidato común del PRD-PAN quedó en segundo lugar, con el Partido del Trabajo.

"Sobre todo queremos demostrar que hubo este tipo de cosas para que no se sigan permitiendo por nadie en los siguientes procesos, porque hoy nos lo hicieron a nosotros en algunos municipios, pero mañana se lo van a hacer a otros partidos", externó.

El representante se pronunció por armar un "gran frente" en el que participen los partidos políticos y no permitan que regresen prácticas que ya no se veían en los procesos electorales, incluida la intervención del estado, que no ayudan a la democracia.

"Necesitamos ponernos de acuerdo, ir a las instancias que tenemos que ir para demostrar este tipo de cosas, más allá de que si se caiga o no la elección".

