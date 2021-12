Inseguridad, miedo y carencia; las secuelas de un robo

PACHUCA.- Aunque los robos en la zona metropolitana de Pachuca no se perpetren con violencia, víctimas de atracos en la calle y negocio mencionan que el acontecimiento mermó su economía y les dejó una sensación de inseguridad permanente.

Para el Ministerio Público el robo de la motocicleta de Teodoro es uno más de los 66 hurtos de este tipo denunciados en septiembre, pero para el entrevistado, quien omitió su nombre real, representó una pérdida de 17 mil pesos y su empleo, pues el vehículo le permitía trasladarse hasta su trabajo.

Teo señala que a las 10 de la noche tuvo un "percance" con mujeres con aspecto "de barrio" y en estado de ebriedad. Derivado de la discusión lo amenazaron diciéndole que le pegarían "donde más le duele".

Yo trabajaba como encargado en un bar, me la robaron como 4:30 de la madrugada frente a la colonia 11 de Julio, me fui triste y agüitado a mi casa, cuando me levanté a las 10 de la mañana fui a poner la denuncia".

Narra que refirió a la Policía de Investigación la existencia de las cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) y de otras ubicadas en propiedad privada, además de los datos de los presuntos.

Fue sobre la avenida, a cien metros se encuentran las cámaras del C5i, no había pierde, no creo que fuera mucha ciencia meterse, buscar, retroceder y ver por dónde se fueron, que mandaran unos policías. Se han metido a colonias, a lugares más complicados y sí les han encontrado sus cosas. Nunca vi que me llamaran de la Policía de Investigación, que verificaran los datos que yo di o le hicieran presencia a las personas que yo señalé".

De acuerdo con el ciudadano, es común que en la zona ocurran atracos afuera de los bares, pese a ser una avenida principal, por lo que en su caso contaba con un seguro para el volante y salía constantemente a revisar la unidad.

Yo no soy de muchos recursos, como cobran 60 o70 pesos en la noche, pues entonces se los hecho de gasolina y circulo tres o cuatro días, por eso tenía mi motito. Para las autoridades es una más, una menos. La estaba vendiendo, era 2020 el modelo, pues sí me desanimé, imagínese, si voy a ganar 300 pesos en una noche, pero voy a perder 17 mil pesos, imagínese cuánto me esforcé por tenerla".

"TUVIMOS QUE CERRAR POR MIEDO"

Con una bolsa negra grande, un sujeto ingresó en abril a una verdulería de la colonia Lindavista, en Zempoala, y para distraer a los comerciantes comenzó a pedir muchas cosas de forma rápida, como si tuviera prisa, señaló Angélica, quien omite su nombre real.

El joven pidió cosas como nopales y un jugo, además de salir en diferentes ocasiones del negocio supuestamente para preguntar qué más requerían sus acompañantes.

De repente se le cayó dinero y me llamó la atención que golpeó la mesa en donde tenía los celulares, pero no me imaginé que los había tomado, se agachó para agarrar el dinero que según se le había caído y dijo: ´espéreme, déjeme preguntar qué más y se salió´. Ya no regresó, cuando vimos ya no estaban los teléfonos".

Un mes y medio después el delincuente repitió sus actos en una tienda, en la cual pidió que depositaran la mercancía que supuestamente iba a comprar en una caja de huevo, además de echarse sobrecitos de comida para perro en su chamarra.

Cuando se percató que había una cámara, se salió y en las cámaras se ve que dejó la caja en la banqueta. Un sujeto ya lo esperaba, se subieron a un auto tipo vagoneta rojo y se fueron".

Cuando ocurrió el hurto en su negocio, Angélica acudió a una de las torres del C5i para solicitar auxilio, pero no funcionaban. Llamó a la policía, pero sólo le recomendaron levantar la denuncia.

Según la ciudadana, tiene conocimiento de que esto mismo aconteció en una Mercería, mientras otros colonos reportaron prácticas similares en Real Toledo.

Creo que lo que los caracteriza es que llevan por lo regular una bolsa de basura grande y piden muchas cosas y muy rápido, como si llevarán mucha prisa.

El impacto que nos dejó fue primero tener que adquirir otro teléfono celular, pues en la actualidad es básico contar con uno. A causa de eso tuvimos que cerrar el negocio por el temor a que regresarán y le hicieran algo a mis hijos que los tenía conmigo".

Para las autoridades, dice, "no es importante", pues también sufrió el robo de un vehículo y a pesar de que se reportó inmediatamente, no hicieron nada.

¿5 ROBOS AL DÍA?

La zona conurbada de Pachuca, Mineral de la Reforma y Zempoala presenta la mayor incidencia delictiva por atracos a casa, peatón, establecimientos comerciales, así como de vehículos de dos y cuatro ruedas, con mil 490 carpetas de investigación de enero a octubre de 2021, es decir, se denunciaron 5.4 ilícitos al día, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sin embargo, en la entidad la cifra negra –de ilícitos no denunciados–, alcanza 89 por ciento, por lo que el número de delitos sería de 10 mil de enero a octubre y 50 diarios, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).

Por ejemplo, en Zempoala la fiscalía sólo reporta seis carpetas por robo a transeúntes con violencia en el año, pero en grupos de Facebook hay al menos dos señalamientos recientes. Como uno acontecido el 24 de noviembre en el puente de la estación Tuzobús de Matilde, a mano armada.

Me parece asqueroso que exista gente tan repugnante, que se dedique a asaltar y herir a personas que salen de casa a laborar, al médico, a estudiar", dice la advertencia al resto de los vecinos.

Medios publicaron sobre el robo a una casa en el mismo fraccionamiento el 26 de mayo, de donde sustrajeron electrodomésticos, joyas, aparatos y dinero. Sin embargo, la procuraduría no registró ninguna carpeta por robo a casa habitación sin violencia en ese mes.

Las principales razones para no denunciar son la pérdida de tiempo, desconfianza en las autoridades, trámites largos y difíciles, mala actitud de los servidores públicos o por miedo a ser extorsionados, señala la Envipe.





