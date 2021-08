Inician juicio vs edil de Zimapán por violencia política de género

ZIMAPÁN.- La regidora Malinalle Xolosochtl Gámez Cedillo interpuso el juicio TEEH-JDC-059-2020 en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) contra el presidente municipal de Zimapán, Erick Marte Rivera Villanueva, por presunta violencia política de género, luego de que tomara protesta a su suplente y supuestamente se dirigiera a ella de forma despectiva.

“El 11 de junio no se me permitió la entrada a la sesión –en la que se realizó el acto protocolario con la sustituta Irma Martínez Vázquez– con el argumento, que no es oficial porque no me han notificado nada ni la retención de dietas ni anda, su argumento es faltas a las sesiones”.

Sin embargo, la panista aseguró que la última reunión de la asamblea se efectuó el 22 de mayo, que quedó en receso y se continuó el 1 de junio.

Se me atribuyen faltas de 9 y 10 junio, se convocó a una sesión extraordinarias el primer día y al siguiente a tres, también extraordinarias, pero no puedo tener falta porque no hubo quórum. El señor me está atribuyendo cuatro faltas por convocatoria”.

Con esta premisa, dijo, el edil habría aplicado de forma inadecuada el artículo 74 de la Ley Orgánica Municipal que faculta al Oficial Mayor a llamar al suplente en caso de que los regidores no se presenten a trabajar tres veces seguidas.

FRICCIONES

La representante sostuvo que un año después de que inició la actual administración comenzaron los roces con el exdiputado federal, luego de que ella hizo un señalamiento sobre el nepotismo en el ayuntamiento y los trabajadores de este.

En una sesión a principios de este año me ha llamado, que era una mujer con capacidades limitadas, en una sesión de cabildo”, explicó.

No obstante, sostuvo que el tema no tiene fondo político o partidista, sino de género porque pertenecen al mismo instituto político; incluso, a una propuesta de su autoría con varios regidores para ampliar el panteón municipal no se le ha permitido avanzar, pues el ayuntamiento no ha asignado personal para el proyecto.

