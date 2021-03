Inicia vacunación anticovid en Pachuca; esto es lo que debes saber

PACHUCA.- Este lunes 8 de marzo comienza la semana de vacunación para la población adulta mayor que vive en la ciudad Pachuca, Hidalgo, y hasta el viernes 12 de marzo.

La aplicación de la vacuna se lleva a cabo desde las 8 de la mañana en las instalaciones de la Feria, donde se reporta gran afluencia.

La inmunización se llevará por orden alfabético respecto a la primera letra del apellido siendo A, B, C, D y E, las que corresponden a este lunes en un horario de 8:00 a 14:00 horas.

RECOMENDACIONES PARA RECIBIR LA VACUNA

La secretaría de Salud pide a las personas que asistan a recibir la dosis contra la covid-19, llegar 15 minutos antes de la hora que le corresponda para evitar aglomeraciones.

Llevar identificación oficial con fotografía (INE), CURP y el número de registro si fue inscripción por plataforma digital, o el boleto que se entregó de manera física el fin de semana.

Consumir alimentos y medicamentos de manera habitual. Usar ropa cómoda y de preferencia con manga larga.

ESTAS SON LAS FECHAS PARA LA VACUNACIÓN

Se dispondrán de 64 células o módulos de vacunación contra la covid-19 a adultos mayores en las instalaciones de la feria, en Pachuca, por lo que se espera aplicar por día 8 mil dosis entre el lunes y viernes de la próxima semana.

Las vacunas serán aplicadas del lunes 8 al viernes 12 de marzo en las instalaciones de la Feria de Pachuca comenzando el lunes con las letras A, B, C, D y E; martes para F, G, H, I, J y k.

El miércoles asisten los adultos mayores cuyo apellido inicial con las letras L, M, N, O, P; el jueves de la Q a la Z y finalmente el viernes aplicarán la dosis para los rezagados y no registrados en la plataforma.

NO APLICARÁ PROGRAMA HOY NO CIRCULA PARA QUIEN ACUDA A VACUNACIÓN

El Gobierno del Estado acordó modificar el programa Hoy No Circula para facilitar el traslado de esta población al módulo en las instalaciones de la feria.

Por lo tanto, tendrán libre tránsito durante esta semana los adultos mayores que acudan a la vacuna; así como las personas que trasladen a este sector de la población.

La modificación al programa, se informa en un comunicado, aplica solamente para transitar dentro de la capital hidalguense y en zona conurbada con Mineral de la Reforma.

SE PREVÉ VACUNAR 700 ADULTOS MAYORES POR HORA

El titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), Alejandro Efraín Benítez Herrera, informó que prevén inmunizar a 700 adultos mayores por hora en la vacunación.

A partir del 8 y hasta 12 de marzo, vacunadores estarán en 73 células en el inmueble ubicado en el fraccionamiento Juan C. Doria, al sur Pachuca, para aplicar el biológico contra coronavirus a 43 mil 642 adultos mayores de 60 años que viven en la capital.

De acuerdo con las estadísticas dela SSH, hay 24 mil 695 adultos mayores vacunados hasta el momento, quienes habitan Huejutla, Atlapexco, Jaltocan, Tolcayuca, Atitalaquia y Villa de Tezontepec.

ADULTOS MAYORES QUE NO VIVAN EN PACHUCA DEBERÁN ESPERAR TURNO

De acuerdo con el delegado de la Secretaría del Bienestar en Hidalgo, el 6 de marzo acudieron a los 11 módulos instalados en Pachuca adultos mayores de 60 años de los municipios de Mineral de la Reforma, Mineral de Chico, Mineral del Monte, San Agustín Tlaxiaca y Zempoala.

"Es importante que lo sepan, que no vayan los adultos mayores que no son de Pachuca, para que no den una vuelta en balde, incluso para que no se genere movilidad y en consecuencia contagios", pidió Mendoza Zenteno.

jgp