Inicia repavimentación de hidráulica en avenida Universidad

He venido recorriendo desde hace más de 10 años esta zona y me he sumado a los trabajos de limpieza en la parte de atrás del río, he limpiado lámparas, se puso un parque y lamentablemente el paso del tiempo ha deteriorado todo lo que aquí se construyó; reconozco que este ejercicio de gobierno es un trabajo de equipo y en Mineral de la Reforma todos nos sumamos para contribuir con obras como la que hoy iniciamos".