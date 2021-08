Inicia Nueva Alianza 11 impugnaciones vs candidatos por anomalías

PACHUCA.- El Partido Nueva Alianza Hidalgo ingresó ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) 11 impugnaciones contra diferentes candidatos por irregularidades como participación en dos partidos a la vez, antecedentes relacionados con ilegalidad y personas que encabecen asociaciones religiosas, informó el dirigente Juan José Luna Mejía.

Las impugnaciones que presentó el partido son casos como que en alguna planilla lleven algún ministro de culto religioso, que está prohibido y lo marca la Constitución, por lo que no reúne los requisitos de elegibilidad”, señaló en conferencia virtual.

Asimismo, en otros institutos se registraron candidatos que previamente habían participado en un proceso interno de otro partido, lo que contraviene el Código Electoral del Estado de Hidalgo, que impide la participación simultánea en dos procedimientos de selección distintos.

Indicó que esto deriva en inequidad en la contienda, pues su nombre es promovido en redes y medios, ocasionando cierta ventaja sobre el resto de sus competidores.

“El tercer caso es que un candidato no tenga quizá un modo honesto de vivir porque así se señala, por supuesto que si te ves envuelto en unos problemas legales o de deudas públicas, entonces no tienes un modo honesto de vida o cuando estás inhabilitado o tienes algún faltante por ahí en otro encargo que hayas tenido, entonces no tienes un modo honesto de vida”.

Señaló que las impugnaciones involucran al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Verde Ecologista de México (PVEM), además de Encuentro Social Hidalgo (PESH). Podemos, así como Más por Hidalgo.





