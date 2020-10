Inicia campaña de reciclaje en Hidalgo

PACHUCA.- Inicia en Hidalgo la campaña de reciclaje, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado (Semarnath).

A partir de este domingo 25 de octubre y hasta el 31 de octubre se realizará el acopio de aparatos electrónicos y electrodomésticos; así como de papel, libros y libretas.

La recepción será de lunes a domingo en un horario de 9:00 a 16:30 horas en el Parque Ecológico Cubitos, ubicado en la calle Vicente Segura número 100, colonia Adolfo López Mateos en la ciudad capital.

Recuerda traer el material organizado, separado y en el caso de papel que no contengan grapas, no húmedos y amarrados. En cuanto a los electrónicos se recibirán: televisores, pantallas, radiograbadoras, componentes, autoestéreos, bocinas, refrigeradores, estufas, microondas, cámaras fotográficas, DVD, licuadoras, videojuegos, lavadoras, boilers, ventiladores, planchas, calculadoras, CDs.

También podrás llevar telefonía de todo tipo y mobiliario como sillas, mesas, archiveros, sillones y escritorios.

Para proteger tu salud y prevenir un riesgo de contagio por covid-19, la Semarnath pone a disposición un número telefónico para agendar la cita y evitar conglomeración de personas en el centro de acopio.

El número es 771 7141056 o 771 7145087 a la extensión 143 y 169. No tires basura, no rompas, no acumules, aprovecha la oportunidad y recicla.









jgp