"INE inventó normas para destituirme y no apoyó en PREP": Vázquez

PACHUCA.- Guillermina Vázquez Benítez, quien fue retirada del cargo como presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) el 31 de enero, negó violaciones a los principios de certeza jurídica y máxima publicidad por las fallas del PREP 2020, ya que la plataforma Preliminares Hidalgo 2020 cumplió con informar los resultados de los comicios de ayuntamientos; además, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de no ofrecer propuestas para solucionar las irregularidades técnicas y de fabricar una norma para destituirla.

La exconsejera ingresó los recursos INE-JTG/7/2021 e INE-JTG/8/2022 en los cuales controvierte en el acuerdo INE/CG49/2022 por una parte la negativa de suspender el procedimiento de remoción y, por otra, la destitución avalada por 10 de los 11 consejeros del órgano nacional, luego de que la firma Megaweb, Diseño de Software, Mantenimiento, Venta y Renta de Equipo de Cómputo, Consumibles y Equipos de Oficina SA de CV., la cual no cumplió con la ejecución del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2020.

Ambos serán analizados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), junto con otra impugnación del segundo consejero sancionado, Francisco Martínez Ballesteros, quien fungía como presidente de la Comisión Especial para el seguimiento del programa.

LOS SIMULACROS

La exconsejera refirió que para los simulacros del PREP se determinaron el 21 de septiembre, así como 4 y 11 de octubre de 2020, los cuales no lograron reproducir el proceso técnico operativo de manera integral.

No obstante, asegura que el Reglamento de Elecciones no dispone que deban ser exitosos como "obligación de algún consejero", sino que la norma establece que se realizan para evaluar el óptimo funcionamiento del sistema informático, lo cual ocurrió.

Adicionar por parte de la responsable (el INE) que dichos simulacros debían ser exitosos está violentando el principio de tipicidad y constituyendo por interpretación una falta para sancionarme con gravedad, esto es, que se está inventando una norma para decir que no la cumplí y a partir de ello ordenar mi remoción", señala.

Las fallas, dijo, no se niegan, pero no son imputables a su persona, ya que se inscriben en el ámbito especializado de la firma.

Asimismo, refiere que la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE (Unicom) acompañó los simulacros, identificó errores, pero "no propuso soluciones o alternativas para superar las fallas detectadas".

Además, en el acuerdo con el que se dictó su remoción, el INE no abunda sobre el señalamiento de "ausencia de buenas prácticas de programación segura", que le imputa, ni explica cómo estas impactaron en los simulacros y los hicieron fallar.

Según la exservidora, el 16 octubre, dos días antes de los comicios, después de haber ejecutado un simulacro más funcional que los otros, el INE señaló que aún existían riesgos a la seguridad del sitio, por lo que como presidenta solicitó reiteradamente al órgano federal, representado en persona por el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, pudieran operar el PREP con los módulos del sitio que eran funcionales y que se publicara un sitio más sencillo.

La segunda opción era que Unicom apoyara al IEEH durante la noche y el sábado para alcanzar las especificaciones de los lineamientos del INE, pero obtuvieron una negativa y evidente "falta de voluntad y colaboración" por parte del instituto para encontrar solución.

PRELIMINARES HIDALGO 2020

El 17 de octubre, un día antes de las elecciones, Ruiz Saldaña se comunicó con la entonces titular del IEEH para notificarle que por la decisión de los 11 consejeros del INE no podían operar el PREP y se debería convocar a una rueda de prensa para informar que el día de la jornada electoral no habría PREP, con el ultimátum de que el encuentro con los medios debía celebrarse al mediodía. El Consejo General del IEEH acordó enviar un oficio al resto de consejeros del INE para validar lo que mencionaba Ruiz, pero no hubo respuesta, refiere Vázquez Benítez.

Los funcionarios de Hidalgo evaluaron la funcionalidad de los módulos del PREP y concluyeron que casi todos, excepto el sitio de publicación con deficiencias, eran funcionales.

"Se procedió a un ejercicio de ponderación de derechos de actores, partidos políticos, candidaturas y, sobre todo, militancias y ciudadanía en general, contrastada con la orden –no oficial– de los 11 consejeros del INE, comunicada oralmente por el consejero Ruiz Saldaña. Así y ante la omisión de respuesta, los 7 consejeros y consejeras decidimos de manera inmediata y urgente que era mejor operar una herramienta que diera máxima publicidad a los resultados de la elección con los módulos principales que eran funcionales, operando el sitio con sus deficiencias y sólo cambiando la denominación a Preliminares Hidalgo 2020", explica en el documento.

La exservidora aclara que no se construyó un programa alternativo, sino que se ejecutaron los módulos del PREP, a los cuales se les cambió el nombre por no contar con el aval del INE, pues la falta de esta herramienta generaría inestabilidad política, social e incluso violencia en los municipios hidalguenses, refiere.

Sostuvo que existió una coincidencia del 98.4 por ciento de efectividad en la difusión de los resultados, con excepción de 232 actas ilegibles y 148 fuera del paquete.

Asimismo, sostuvo que el INE determinó no apoyar con el PREP Casilla, el cual se ejecuta por lineamientos a través de los capacitadores asistentes electorales (Caes) que éste contrata.

RESULTADOS

La exfuncionaria manifestó que es "incongruente" que incluso el INE haya tomado como base a Preliminares Hidalgo 2020 para una investigación con base en datos duros respecto de la actuación de sus Caes en la elección de Tulancingo.

Insistió en que la plataforma no dio pie a la anulación de alguna elección o casillas, no generó inestabilidad política y, por tanto, no violó el principio de certeza. En las cuatro impugnaciones a comicios en los cuales se argumentó como agravio la plataforma de declaró infundado que su uso haya incidido en los resultados, además de que estos no son oficiales, sino previos a la sesión de cómputos.

En ningún momento existe prueba alguna de que en el desarrollo del PREP y en la operación de Preliminares Hidalgo 2020 existieran manipulaciones o alteraciones ni cualquier vestigio de parcialidad, subjetividad y, por supuesto, de antijuridicidad", sostuvo.

Vázquez señala como "fuera de toda lógica" que el INE afirme que las fallas fueron detectables el 15 de mayo de 2020, pues para esa fecha todavía no se efectuaba ninguna prueba o simulacro.

Aseguró que carecen de fundamento las afirmaciones de la Unicom, que señala falta de reconocimiento del problema por parte del IEEH o que no hubo apertura y comunicación, pues no se especifica el sujeto al que se refiere.

"TOCABA A BALLESTEROS INVITAR A REPRESENTANTES"

Según la exfuncionaria, los representantes partidistas tenían conocimiento de cuándo se llevarían a cabo los simulacros, además de que correspondía al presidente de la Comisión Especial del PREP, Francisco Martínez Ballesteros, hacer las invitaciones correspondientes, así como al secretario técnico, Said Rodríguez Vargas –quien fue removido temporalmente por el Órgano de Control del IEEH, el 9 de diciembre–.

En este sentido, el presidente de la comisión giró oficios de invitación a los representantes de los partidos a partir del segundo simulacro y además la suscrita envió oficios de las fechas y horas de los simulacros a la Junta Local del INE para solicitar la colaboración de su personal encargado de ejecutar el PREP casilla".

Adicionalmente argumentó que la participación de los partidos tiene una finalidad "preventiva" para verificar que el PREP funcione adecuadamente y que la falta de invitación no es una conducta grave que amerite la remoción, pues no acredita que ponga en riesgo la organización y el desarrollo del proceso, según un precedente de la Sala Superior del TEPJF en Tamaulipas.

Según Vázquez, también se señala una supuesta "compra de candidaturas" en el acuerdo del INE, pero sobre este tema no se le permitió defenderse, así que es un asunto desconocido.

NIEGA DESFASES

La Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2019-2020 (Cotspel) argumentó que el IEEH incurrió en incumplimiento de tiempos, pues no se remitieron los instrumentos jurídicos para la operación del PREP en febrero y abril de 2020.

Sin embargo, la expresidenta sostiene que esto se debió a la falta de ministración de recursos en enero por parte de la Secretaría de Finanzas de Hidalgo, que informó al INE mediante oficio, con lo cual no se podía emitir la licitación; incluso, pone como ejemplo que por falta de recursos el mismo INE suspendió el año pasado actividades inherentes al proceso de revocación de mandato.

Cabe recordar que, por la pandemia, el 1 de abril de 2020 el INE suspendió los comicios de diputados y alcaldes en Coahuila e Hidalgo, con lo que la jornada del 7 de junio se aplazó. El 16 de julio, el organismo autónomo estableció como fecha para las votaciones en ambos estados el 18 de octubre.

Vázquez refiere que el 25 de mayo, dos meses antes de que el IEEH tuviera idea de cuándo sería la jornada electoral, se cumplió con informar al ente autónomo de que el proveedor sería Megaweb, por lo que en su opinión es infundado el señalamiento de un desfase que haya puesto en riesgo la elección. Argumentó que, debido a la falta de presupuesto, no se pudo realizar una licitación, sino que para cumplir en tiempo el contrato se adjudicó a la empresa.

Además, a sugerencia del INE, el IEEH contrató como ente auditor a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, que llevaba sus propios procedimientos internos, con lo cual los entregables no se enviaron en las fechas programadas previamente y que no fueron ajustadas por la Unicom del INE.

PEDÍA SUSPENSIÓN POR RIESGO EN ELECCIÓN, DICE

Por separado, Vázquez Benítez impugnó la negativa del INE de suspender el procedimiento de remoción contra ella y otros tres consejeros, como ocurrió el año pasado –mientras se desarrollaban los comicios de diputados locales y federales–, el cual fue reanudado el 21 de septiembre.

La exservidora manifestó que la negativa y, por consiguiente, la posibilidad de remoción de alguno de los cuatro miembros del Consejo General ponía en riesgo la función electoral; además, el procedimiento podría reanudarse una vez concluida la renovación de la gubernatura.

Como presidenta, dijo, sostuvo diálogo con los diputados locales para que aprobaran "en su totalidad" el Presupuesto de Egresos 2022 del organismo, además de realizar diligencias con el Poder Ejecutivo para que ministre todos los recursos, a fin de estar en posibilidad de organizar los comicios.

Asimismo, existen esfuerzos para llevar a cabo un ejercicio de presupuesto participativo en Acaxochitlán, el cual podría materializarse "en breve" si se continúa el acercamiento con el alcalde y la comunidad respectiva para la firma de un convenio. El documento ingresado el 3 de febrero.

Vázquez señala que en tanto no existiera una sustitución provisional de su cargo el ejercicio presupuestal se retrasaría.

Según la exconsejera, las dirigencias partidistas han acompañado a la presidencia desde 2015 y la remoción generaría "desestabilización y confusión" en el proceso, en la visión de los actores políticos, ya que "no sería entendible" que a esas alturas se removiera a la presidencia.

Por último, señaló que el riesgo de remoción de cuatro consejeros afectaría el desarrollo del proceso. Cabe recordar que existen otros dos procedimientos vigentes.

