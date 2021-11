Incrementar afiliados, reto de nueva dirigencia del PVEM

PACHUCA.- Previo a la elección del titular del Poder Ejecutivo en 2022, uno de los objetivos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Hidalgo es aumentar su número de afiliados y simpatizantes para alcanzar el 3 por ciento de la votación, señaló Pedro Antonio López Obregón, quien asumió la dirigencia estatal hace dos semanas como delegado con funciones de secretario general.

Hasta lo que es el año pasado, los militantes estaban muy bajos, porque no había como tal un plan para hacer afiliaciones. Ahorita estamos haciendo todo eso. En las pasadas elecciones municipales no logramos el porcentaje que requiere el instituto para contar con prerrogativas".

El organismo no contó con financiamiento para actividades ordinarias en 2021, pero tampoco lo tendrá en 2022 porque no alcanzó el umbral de sufragios en los comicios de diputados locales. Tampoco tuvo derecho a una curul plurinominal, aunque cuenta con dos representantes en el Congreso gracias a la alianza con Morena.

Te puede interesar Requiere PRD Hidalgo eliminar compadrazgos en comités: líder



Para las campañas, el Verde recibirá un millón 214 mil 828.89 pesos, mientras otras agrupaciones nacionales tendrán entre 6.4 y 25.5 millones de pesos, según lo aprobado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH).

El nacional es el que nos apoya (con recursos). También gracias al trabajo de los militantes porque algunos están aportando de manera personal las cosas al partido. Cuando hubo este cambio y se hizo la nueva alianza con Morena se reestructura todo. Creo que estamos sufriendo un poco en esa parte económica".

Sin embargo, dijo confiar en sumar adeptos, en especial jóvenes, pues el movimiento por Juventud Verde, que pertenece al organismo político, se extiende por el estado. Además, la estructura que se trabaja en los municipios servirá como plataforma para la elección, afirmó.

Lee también en LSR Hidalgo: Unidad en el PRI está ´en el ADN de los militantes´: Valera Piedras

De acuerdo con López, cualquiera que sea el elegido para abanderar la posible coalición –que también incluiría al Partido del Trabajo y a Nueva Alianza– ganará sin problemas.

Yo creo que hay personas muy importantes en lo que es la candidatura para gobernador. Creo que va a haber alternancia en el estado y es muy sana porque va a dar una frescura a nuestro estado, nuevos ideales, nuevas formas de pensar, nuevos actores políticos, que yo creo que están deseosos de participar en todos los proyectos de Hidalgo".

¿PARTIDO COMPARSA?

El dirigente fue cuestionado sobre la opinión de una parte de la ciudadanía que ve al organismo como un "partido comparsa", pues anteriormente contendió en las coaliciones encabezadas por el PRI y hoy participa al lado de Morena.

Siempre se ha visto así. En el caso particular mío, yo competí en las elecciones de Atitalaquia, quedando en segundo lugar, competimos solos, no fuimos en ninguna coalición. Logramos incrementar una votación de 35 votos a casi 2 mil. Fue una situación completamente diferente. Con eso podemos demostrar que las comparsas no son nada más porque así te benefician en un momento dado, tenemos el talento para traer gente valiosa, nueva, deseosa de aportar a este partido", respondió.

Asimismo, se dijo respetuoso de quienes abandonaron al partido, como ocurrió en mayo con el exdirigente Carlos Conde Zúñiga, sí como de Toribio Ramírez Martínez y Sotero Santiago Santiago, ambos exalcaldes de Chapantongo, pues "la política es de incertidumbres".



sjl