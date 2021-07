Incrementa demanda de vacunación vs covid-19 en centro permanente

PACHUCA.- La demanda de vacunas para rezagados y personas fuera de su municipio se incrementó en los primeros días de apertura del permanente contra covid-19, el cual fue instalado en el Centro de Salud Jesús Corona del Rosal.

Para recibir la dosis es necesario presentar una identificación oficial con domicilio, el formato de vacunación y en algunos casos un comprobante de dirección.

Desde este lunes, son vistas las largas filas de personas que acuden para recibir, primeras o segundas dosis. El ingreso es por el estacionamiento, a un costado de la entrada principal, el lugar tiene una lona en la que se lee Centro de Vacunación Covid-19.

En el lugar un equipo de servidores de la nación revisan documentos el primero es el que acredite el lugar de residencia, ya que en este lugar se vacunan personas cuya fecha ya haya pasado o estén fuera del municipio hidalguense que les corresponde.

El requisito principal es la credencial de elector, la hoja de registro en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php; esta debe traer los datos llenados a mano, entre estos se solicita la dirección completa, fecha y lugar de la vacuna, código postal, edad, sexo y marca de la vacuna y el número de lote, ambos datos son proporcionados por el propio personal.

Luego en el estacionamiento hay filas para ingresar al inmueble, tras recorrer varios pasillos, los interesados llegan al tercer piso, donde están las células de vacunación. La sala de espera se dispuso con sillas, para que las personas esperen la aplicación de sus dosis, en el costado derecho está el consultorio para atender a las personas con reacciones fuertes.

El lugar está custodiado en todo momento por militares. El protocolo es el mismo que en el resto de las sedes de vacunación.

Hay un segundo formato que se llena en el momento, es el consentimiento para recibir la vacunación que es firmado y entregado y en el mismo lugar, las personas pueden descargar un código QR para el registro de la segunda dosis en caso de ser necesario. Al finalizar, las personas salen, por la puerta principal del centro.

AFLUENCIA

Este fin de semana, el centro recibió a pocas personas, para sábado y domingo el horario es de 08:00 a 18:00 horas, o hasta que se terminen las dosis, que son un aproximado de entre 150 a 200 diarias.

El flujo de vacunados en la salida era poco pero constante. La mayoría acudió que durante la semana sus actividades laborales no se lo permiten ya que están a cargo de su propio negocio o se dedican a las ventas diarias y un día de cierre, representa una pérdida de ingresos.

Es el caso de Alejandra, que tiene un salón de Belleza, ella refiere, mientras espera en la fila que con la pandemia trabaja con cita previa, por eso es que no pudo acudir entre semana.

"Los domingos no tengo clientes, les dije a mis clientas que domingo y lunes no estaría disponible. Yo soy la única de mi familia que falta por vacunarse, mis papás y mis hermanos ya están así que vengo a hacer lo que me toca.

Para el lunes, la demanda de atención creció notablemente, incluso hubo descontentos ya que, según los interesados, sería Pfzier la vacuna que les pondrían, pero debido al retraso de esta entrega fue Sinovac la que les aplicaron.

De lunes a viernes el centro funciona en un horario de 13:00 a 17:00 horas.

(Fotos: Sonia Rueda)

jgp