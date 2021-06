Incierta, permanencia de Canek y Crespo en el Verde: dirigente

PACHUCA.- Los cuadros que se sumaron al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la campaña de 2021 deberán analizar si permanecen en sus filas o buscan otras opciones, como es el caso de Canek Vázquez Góngora y Ricardo Crespo Arroyo, señaló el dirigente estatal, Octavio Magaña Soto.

El exdiputado local pretendía llegar nuevamente al Congreso por la vía plurinominal en la lista del Verde, luego de que en 2018 abandonó el PRI y se sumó a Morena; además, el año pasado intentó ser el candidato por Pachuca, sin éxito.

Sin embargo, debido a que los preliminares el instituto político no alcanzará el tres por ciento –pese a tener tres diputados de mayoría en la alianza Juntos Haremos Historia–, la agrupación no tendría curules de representación proporcional y Vázquez quedaría fuera.

Por otra parte, el regidor independiente Ricardo Crespo fue postulado como suplente de Vázquez Góngora en la lista plurinominal, pero su candidatura fue revocada por la Sala Toluca del tribunal federal, derivado de una inhabilitación dictada por la Contraloría de Pachuca, que se encontraba en impugnación.

Nosotros sumamos a diferentes personalidades a nivel estatal que vieron la oportunidad de un proyecto, estamos con la misma apertura, pero ellos tendrán que tomar una decisión política de seguir con el Partido Verde o, en su momento, partir a otro espacio".

Señaló que en esta elección las circunstancias no se dieron para que ambos obtuvieran un cargo en el Congreso de Hidalgo, pero el partido realizará un análisis sobre los resultados en cada distrito.

SIN PRERROGATIVAS

De confirmarse el resultado preliminar, el Verde no tendría el umbral de votación suficiente para acceder a una curul y a prerrogativas locales el próximo año; no obstante, Magaña sostuvo que esto no representa un problema porque la agrupación ha trabajado en estas condiciones desde 2018, cuando tampoco lo alcanzaron en Hidalgo, aunque mantienen su registro como organismo nacional.

¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener representatividad en el distrito II y el federal V, así como en los locales Zimapán y Tula. Se tiene que trabajar con mucha conciencia del partido, a partir del término del conteo, para hacer un replanteamiento del padrón del partido para generar una militancia en los distritos donde hemos crecido".

Sostuvo que el resultado general, pese a la pérdida de votos y que algunos militantes dejaron el barco a semanas de la elección, es benéfico porque volverán a participar en las dos cámaras y esto los fortalece de cara a la elección de gobernador de 2022.

DIPUTADO Y DIRIGENTE

Magaña fue nombrado, en diciembre de 2020, delegado nacional con funciones de secretario general en el estado. Hasta ahora no se prevé una renovación, por lo que se desempeñaría al frente del organismo y como dirigente.

En caso de que haya un cambio, este tendría que realizarse antes del inicio del siguiente proceso electoral, que es el 15 de diciembre.





