Imputado de homicidio del hijo de Sosa irá a juicio sin pruebas periciales, acusan

PACHUCA.- El Poder Judicial de la Federación (PJF) negó un amparo con el que Fernando R.M. pretendía comprobar su inocencia del homicidio de Gerardo Sosa Cravioto, hijo del expresidente del Patronato de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán; por ahora está pendiente la fecha del juicio oral donde se dictará la resolución del asunto.

Así lo informó en entrevista Erick R.M., hermano de Fernando, vinculado a proceso el 28 de febrero de 2020 y recluido desde entonces en el Cereso de Pachuca por el delito de homicidio doloso calificado en contra de Sosa Cravioto, quien murió en 2019 luego de recibir tres impactos de bala mientras conducía su camioneta.

Al respecto, Erick R.M., quien desde hace dos años comenzó la campaña "Fer no lo mató", recordó que la defensa legal de su hermano tramitó un juicio de amparo luego de que, durante la etapa intermedia, la jueza de control Janeth Montiel no admitió pruebas de balística, retrato hablado, informática y mapeos satelitales con los que Fernando R.M. pretendía defenderse del delito que le imputan.

Debido a esa demanda ante el Poder Judicial Federal no era posible pasar a la etapa de juicio oral; sin embargo, el entrevistado puntualizó que la autoridad ya se pronunció al respecto y no amparó a Fernando, lo que significa que en el juicio no presentará las pruebas periciales, solo testimoniales.

La defensa legal, los familiares y el imputado pretendían que se validaran dichos dictámenes, especialmente la inspección al arma que fue mencionada durante la audiencia inicial como un indicio de la presunta responsabilidad de Fernando.

El hermano del acusado agregó que solo falta que el Poder Judicial de Hidalgo fije una fecha para la celebración del juicio oral y descartó acercamientos con las víctimas indirectas del caso.

También realizó un llamado a las autoridades procuradoras de justicia para que resuelvan con imparcialidad y valoren las pruebas.

El caso lleva ya casi dos años, ya estamos en la recta final, sabemos de la inocencia de Fernando y lo queremos probar en juicio, todo saldrá a la luz eventualmente".

El próximo 28 de febrero se cumplen dos años desde la vinculación a proceso de Fernando R.M., desde entonces sus familiares se han manifestado en la ciudad de Pachuca, también han ingresado quejas ante derechos humanos del ámbito estatal y federal, así como campañas en redes sociales con la consigna "Fer no lo mató".









sjl