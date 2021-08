Impugnará PAN y PRD designación de pluris; Nueva Alianza lo analizará

PACHUCA.- Bajo una mala interpretación de la legislación, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) dejó fuera de la asignación de diputados de Representación Proporcional al PAN y al PRD.

Así lo acusaron los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), quienes por separado impugnarán la designación de las 12 diputaciones de representación proporcional ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH).

Dicha resolución representa un grave retroceso para el órgano electoral como un ente autónomo, así como un atentado contra la democracia y a la decisión que tomaron los hidalguenses en las urnas el pasado 6 de junio", señaló Ricardo Gómez Moreno, dirigente estatal del sol azteca.

El sábado por la noche, el organismo electoral de Hidalgo designó las 12 diputaciones de representación proporcional, de las cuales, siete fueron para el partido Morena y cinco para el PRI.

Por su parte, Yuseb Yong García Sánchez, representante electoral del PAN, dijo que ya se está armando la impugnación para que les reconozcan dos curules: la de Asael Hernández Cerón y otra para el candidato más votado de la lista B, que correspondería a Silvia Sánchez, de San Felipe Orizatlán.

En el caso del PAN, siendo la tercera fuerza, pues obtuvo casi 90 mil votos, no accedemos a ningún diputado de representación proporcional; además siendo la tercera fuerza, vamos a tener menos diputados que el cuarto, sexto y el séptimo lugar. Es ahí donde no hay una congruencia, por lo menos en un primer momento, no se ve una proporcionalidad”, dijo el panista.

“NO SE TRATA DE IMPUGNAR POR IMPUGNAR”

Al respecto, Sergio Hernández Hernández, dirigente de Nueva Alianza Hidalgo, dijo que harán un análisis serio del dictamen avalado por el IEE.

Nosotros tenemos una entera confianza en lo que hace el Instituto Estatal Electoral. Sin embargo, estamos en la etapa de análisis y si nuestros abogados vieran que es necesario, lo haríamos, de lo contrario, así lo dejaríamos", expresó a La Silla Rota Hidalgo.

La diputación plurinominal que pudiera pelear el partido turquesa será la de Juan José Luna Mejía, quien renunció a la dirigencia del partido tras presión de militantes encabezados por líderes magisteriales.





sjl