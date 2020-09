Impugnan candidatura de Hilda Miranda en Mineral de la Reforma

PACHUCA.- Irma Hernández Jiménez, secretaria de Derechos Humanos de Morena, interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) contra la candidatura en Mineral de la Reforma de de Hilda Miranda Miranda, pues asegura que es inelegible para el cargo y es afín al grupo de Sosa.

Lee también en LSR Hidalgo: Contagios, asaltos y rechazo, los riesgos detrás de organizar elección

Sostuvo que no cumplió los requisitos de la convocatoria porque esta no mencionaba que el abanderado sería un externo, como la exlegisladora quien proviene del PRD, además de que no conoce los estatutos del partido.

Asimismo, señaló que no le preocupa el poco tiempo que queda para la contienda, pues dijo, ella, que busca la postulación, tiene un trabajo de muchos años en el partido y el municipio, a diferencia de Miranda, quien viene del PRD y se sumó a Morena apenas hace cinco meses.

También atribuyó la candidatura de la exdiputada federal a que la aspirante supuestamente tiene un acuerdo con el grupo de Gerardo Sosa Castelán porque se desistió de una impugnación a la integración de la planilla en la que también figura G. M. S, como aspirante a síndico, detenido ayer por supuesto intento de feminicidio.

Si ella, como lo dijo en su conferencia, está dispuesta hasta a trabajar con Sosa, vean lo que sucedió ayer, simplemente, yo no estoy dispuesta a tener a ningún integrante de Sosa en mi planilla, esperemos que esta impugnación sea exitosa y que de alguna manera los militantes lo vean como un triunfo".

Criticó que la diputada local Roxana Montealegre Salvador busque "politizar" y escudarse en Morena sobre el aseguramiento de su consanguíneo y señalar que todo el proceso judicial está "armado" u "orquestado" y es un preso político.





sjl