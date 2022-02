Impugnaciones no restan a precampaña, asegura Menchaca

PACHUCA.- El senador Julio Menchaca Salazar afirmó que las impugnaciones interpuestas por tres exaspirantes a la candidatura no merman a la precampaña, ya que estos ejercen su derecho a acudir a las instancias legales.

"Yo soy abogado, respeto el Estado de Derecho y las personas, los ciudadanos tienen derecho a interponer sus recursos. No me resta más que someterme a lo que digan los tribunales. Fui magistrado, fui presidente de tribunal, no podría pensar de otra manera".

Cabe recordar que el organismo jurisdiccional en materia electoral local deberá resolver los juicios 10, 12, 14,17 y 18 de este año, ingresados por Rufino H. León Tovar, Martín Camargo Hernández y Martha Hernández Hernández.

Entre otros asuntos, los quejosos acusan irregularidades en la convocatoria, la selección de aspirantes y que no se tomaron en cuenta acciones afirmativas en favor de grupos vulnerables en el proceso interno de Morena.

"Imagínese si le restara, si aquí no cabemos, es el ejercicio de un derecho ciudadano", añadió Menchaca después de encabezar un evento multitudinario dirigido a la militancia de Morena, en el Centro de Alto Rendimiento de La Providencia, en Mineral de la Reforma.

LICENCIA, El 10 DE FEBRERO

El senador solicitará licencia a su cargo el próximo 10 de febrero, anticipó, luego de que la ley establece que los candidatos deben separarse de su puesto al menos 90 días antes de las votaciones.

Esto generará dos movimientos políticos, pues por una parte asumirá el cargo el diputado federal morenista Navor Alberto Rojas Mancera, suplente; mientras, Miguel Pérez Navarrete, de extracción aliancista, ocupará la curul de Tepeapulco.





