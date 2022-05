Impugna regidora impedimento para usar celular en cabildo de Epazoyucan

PACHUCA.- La asambleísta María Ángela Delgadillo Ugalde impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) la prohibición del ayuntamiento de Epazoyucan de utilizar su celular y redes sociales en las sesiones de cabildo.

El juicio menciona como autoridad responsable al alcalde Fidel Arce Santander y señala que no poder grabar los encuentros interfiere con su derecho de informar a la ciudadanía sus actividades como regidora.

En un vídeo emitido en su cuenta de Facebook, la representante morenista mencionó que el cabildo interrumpió las reuniones del 6 y 18 de abril para que se cumpliera la disposición.

"Se ha mal informado que la responsable de la suspensión soy yo. No es de mi interés que se sigan suspendiendo, pero no voy a convencer a 11 personas que no han leído la ley", dijo en referencia a sus compañeros de la asamblea.

El juicio fue radicado en el expediente TEEH-JDC-075-2022 y turnado a la ponencia de la magistrada Rosa Amparo Martínez Lechuga, quien emitió su análisis y resolución.

Este año, el gobierno de Epazoyucan reporta la transmisión de cuatro sesiones, los días 18, 26, 27 y 28 de abril, es decir, el ejercicio para que la ciudadanía conozca las discusiones es reciente.

