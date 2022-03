Impugna regidora destitución en Morena; dobleteaba, dice CNHJ

PACHUCA. - La regidora Petra María Eugenia Hernández impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) la decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena de removerla como secretaria de Mujeres del Comité Estatal.

En la resolución del recurso CNHJ-HGO-2150/2021, el órgano intrapartidario declaró fundados los agravios hechos valer por Martín Marcelo Hernández Anta, quién la acusó de ostentar dos cargos al mismo tiempo.

Según la página de Transparencia, la edil percibió en 2021 una remuneración bruta mensual de 40 mil 326 pesos; en tanto, por su cargo en Morena cobró 30 mil 76.38 pesos brutos por la prestación de "servicios profesionales por honorarios".

La actora refirió en el proceso que no incurre en irregularidad porque no fue electa por voto popular y el Comité Nacional de Morena no hizo observación alguna sobre su contratación.

Sin embargo, la Comisión de Justicia señaló que el artículo 8 de los estatutos establece que "los órganos de dirección ejecutiva de Morena no deberán incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, estados y la federación".

El artículo 14 bis de los estatutos menciona que los comités estatales son órganos de ejecución, además de que una regiduría forma parte del poder ejecutivo en un municipio, dice la resolución.

La comisión declaró la nulidad de la contratación y otorgó un plazo "improrrogable" de siete días al Comité Estatal para que realice las acciones tendientes a cumplir la normativa del partido.

Por ello, la actora controvirtió la decisión ante el tribunal estatal, mediante el juicio ciudadano TEEH-JDC-043-2022, que fue turnado a la ponencia del magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez.

