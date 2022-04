Impugna aspirante a gubernatura negativa de registro

PACHUCA.- El ciudadano Rafael Sánchez Granados impugnó la negativa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) de registrarlo como candidato a la gubernatura del estado, por la vía independiente, luego de que se superaron los plazos y términos del proceso.

Según el acuerdo IEEH/CG/024/2022, el 17 de noviembre del año pasado el actor ingresó a la Oficialía de Partes un escrito en el que externó su manifestación de intención para aspirar por este medio al Poder Ejecutivo.

El organismo comicial refiere que notificó al ciudadano, en respuesta a diversos oficios, los requisitos que debía subsanar antes del 12 de diciembre de 2021, dando contestación parcial a los mismos.

Esa fecha el instituto dio por no presentada la manifestación de intención, ya que Sánchez no cumplió los requerimientos, según la resolución IEEH/CG/R/015/2021, la cual quedó firme porque no fue impugnada por el aspirante.

Nuevamente presentó oficios en diciembre y el 21 de marzo un escrito mediante el cual solicitó ser registrado como candidato independiente, con el argumento de que tiene el derecho a votar y ser votado.

No obstante, el IEEH manifestó que carece de los requisitos para ser votado. Cabe recordar que la ley establecía, para contender en esta modalidad, que recabara 65 mil firmas en al menos 43 municipios del estado, lineamiento que ninguno de los interesados en ser postulados alcanzó. Por tanto, no otorgó registros a candidatos independientes.

Inconforme, el ciudadano acudió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el asunto general SUP-AG-99/2022, que fue turnado a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para su resolución.

