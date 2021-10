Imprimen imagen de Primas Basálticos en Lotería Nacional

HUASCA DE OCAMPO.- El principal atractivo turístico de Huasca de Ocampo, los Prismas Basálticos estarán en el billete de Lotería Nacional correspondiente al sorteo 2704.

El sorteo tendrá lugar el próximo viernes 5 de noviembre y fue realizado de manera alusiva a los Pueblos Mágicos cuyo Tianguis se inició este 29 de octubre.

Se imprimieron 2 millones 400 mil cachitos con la imagen del primer Pueblo Mágico de México y se venden en más de 12 mil puntos en todo el territorio nacional y a través de las plataformas oficiales.

La directora general de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia Calderón dijo que el billete del Tianguis de Pueblos Mágicos 2021, da muestra del gran mérito y trayectoria del estado de Hidalgo al ser nombrada sede oficial, ya que es ahí donde da inicio la historia de los Pueblos Mágicos y, con ello, el reconocimiento de los sitios turísticos de cada estado.

Agregó que Huasca de Ocampo es la cuna del evento, ya que fue el primer Pueblo Mágico de México, actualmente, Hidalgo cuenta con un total de siete y el florecimiento de 132 en todo el país indica que es un modelo que tiene éxito y brinda beneficios para promover el sector turístico nacional y proyectar la economía local.

Saravia Calderón señaló que el tianguis se realizará de manera virtual del 29 al 31 de octubre e invitó a consultar la liga: www.tianguispueblosmagicos.mx donde, aseguró, estará presente el sabor, color y tradición de nuestro país.

El premio mayor será de 17 millones de pesos y la bolsa global a repartir es de 51 millones de pesos.

DATOS DE HUASCA

Huasca de Ocampo se incorporó al programa Pueblos Mágicos el día 5 de octubre 2001, este municipio se encuentra Hidalgo dentro del Corredor Turístico de la Montaña, 30 kilómetros al noreste de la ciudad de Pachuca, al borde noreste de la Sierra de Pachuca, donde colinda al extremo oeste con el valle de Tulancingo.

Los principales atractivos son: Ex Hacienda de Santa María Regla, Ex Hacienda de San Miguel Regla, Ex Hacienda de San Juan Hueyapan, Presa de San Antonio, Iglesia de San Juan Bautista, Prismas Basálticos, Presa de San Antonio, Museo de los Duendes, Bosque de las Truchas, Peña del Aire, El Huariche, Desarrollo Ecoturístico Barranca de Aguacatitla y el Centro Ecoturístico El Arquito.

El primer Pueblo Mágico de México destaca por sus paisajes naturales, lugares históricos, hermosas vistas, calles empedradas, paseos románticos, haciendas coloniales, lugares mágicos, donde se combinan lo hecho por el hombre y la obra de la naturaleza.

