IMÁGENES | Patrulla traslada pastel de fiesta y desata polémica en redes

ZIMAPÁN.- Las imágenes de una patrulla de Seguridad Pública Municipal de Zimapán trasladando un pastel de fiesta, desató la polémica entre los usuarios de las redes sociales.

Qué si fue detenido el pastel, qué si la policía buscaba la mordida, qué si es pastel con droga o simple labor social por parte del cuerpo de seguridad pública fueron algunas de las especulaciones que surgieron en torno a este hecho.

Si bien, se desconoce el motivo, los ciudadanos comenzaron a tomar posturas en favor como agradecer a los policías por ayudar a la ciudadanía y destacar la labor social; así como los comentarios negativos donde les piden dedicarse a cuidar a los ciudadanos y trasladar a los delincuentes.

En la publicación también destacaron los comentarios de picardía mexicana al decir que los policías se llevaron su buena mordida, o que era un pastel de marihuana, e incluso hubo quien aprovechó el buen servicio para solicitar un traslado de sus residuos al basurero.

"Podía ser una obra de caridad, no se sabe el fin, pero pues a veces para evitar eso y por seguridad, es mejor no hacerlo ya que se malinterpreta, es un vehículo oficial, el tal se debe usar para su deber, el cual es una tarea de cuidado", sentenció un usuario.

En la página La Imparcial donde se publicaron las imágenes vía Foro 21 Hidalgo, se han acumulado 65 comentarios, 206 reacciones entre me gusta, me asombra y me divierte, así como 87 veces compartida.

Le dejamos las imágenes. Usted juzgue.

jgp