"IEEH no es la universidad, su función no es revisar ortografía": excandidato

PACHUCA.- "El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) no es la universidad, su función no es revisar la ortografía", señaló Sinohé Trejo Hernández, excandidato no registrado a la gubernatura de Hidalgo, quien consideró que el organismo autónomo debió contar con lineamientos claros para la participación bajo esta figura.

Los resultados de los cómputos reflejan 511 votos para los candidatos no registrados, pero Hernández señala que obtuvo cerca de 700, además de que no se contabilizaron muchos de los 28 mil 124 que fueron anulados.

"La gente no sabe a veces como escribir mi nombre y por ejemplo, si le pusieron Sinhué o marcaron sólo el cuadro en blanco, pues ya no contó".

Por ello, consideró necesaria una revisión a este esquema porque existen contradicciones en la ley, pues la figura está contemplada, pero recibió una negativa por parte del IEEH para participar en los debates de candidatos.

Lee también en LSR Hidalgo: No sirven dos fumigaciones mensuales en planta que propicia moscas: diputada

El instituto carece de atribuciones para modificar la legislación local; sin embargo, ha suplido la falta de estos, por ejemplo con las acciones afirmativas a favor de los grupos vulnerables. Una legislatura dura tres años, pero algunos consejeros estarán en el cargo por seis o siete años.

"Creo que debe haber más honestidad de las autoridades electorales porque el participar como candidato no registrado lo toman como el relleno, sin darle mayor relevancia y la importancia".

SUMAS SOÑADAS Y A MODO

Trejo fue uno de los ocho aspirantes iniciales a una candidatura independiente a la gubernatura de Hidalgo, para la cual debían reunir 65 mil dos firmas, es decir en total se requerían 520 mil 16 rúbricas por todos, prácticamente 50 por ciento del total de votos de la elección del 5 de junio.

La ley según la élite sólo permite registrar a los partidos políticos y a los candidatos independientes bajo una figura de asociación civil. Todo eso es dinero porque hay que pagar notario, el registro público de la propiedad.

"Las firmas son sumas soñadas y calculadas a modo. Yo creo que la democracia en este país no funciona porque no hay confianza en los procesos".

UN PRECEDENTE

Pese a los obstáculos de hacer una campaña sin recursos, considera que esta forma de participación sienta un precedente para las elecciones de 2024, cuando se renovarán los gobiernos municipales, diputados, senadores y la presidencia.

"Creo que hay muchas posibilidades si la gente llama a algún proyecto serio o tiene la audacia de convencer a la población que es una opción distinta".





sjl