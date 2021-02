IEEH gastó 9 mdp por Resultados Preliminares de elecciones 2016 y 2018

PACHUCA. - El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) destinó 9 millones 68 mil 540.19 pesos para la elaboración y verificación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de los comicios 2018 –cuando se renovó el Congreso local– y 2016 –en el proceso concurrente de diputados, ayuntamientos y gobernador–, según la respuesta a una solicitud de información por Transparencia.

La empresa Intellisoft Technologies SA de CV recibió los dos contratos para prestar el servicio, cuya copia fue proporcionada a La Silla Rota Hidalgo. El primero para el proceso 2016 por 4 millones 219 mil 197.89 pesos, que contemplaba el suministro, que entre otras cosas incluyó el desarrollo de sistemas y soporte de sitio, licencia de servidores, mantenimiento preventivo, litografía y antivirus.

En esa ocasión el contrato con la firma con sede en Ciudad de México incluyó una fianza por "vicios ocultos" por el 10 por ciento del monto total, con una vigencia de 3 meses.

Lee más en LSR Hidalgo: Por covid, cierran circulación a vehículos en colonias de La Reforma

Para las votaciones de diputados locales, el IEEH asignó otro contrato a la misma empresa por 3 millones 689 mil 342.30 pesos por el uso del software desarrollado para el conteo rápido. También se firmó una fianza para el caso de que se incumplieran las obligaciones, con una vigencia de un año a partir de la firma del convenio.

La empresa ya había sido proveedora del servicio en 2013, en la elección de diputados locales, cuando el IEEH estaba a cargo de Mario Pfeifer Islas, por un monto de 2 millones 928 mil 280.80 pesos por el proyecto.

SERVICIOS DE LA UNAM

En las dos ocasiones, el organismo autónomo también requirió los servicios de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para verificar la operación del PREP. El primer contrato se firmó por 464 mil pesos, por los trabajos de abril a junio de ese año.

En 2018, el costo por la auditoría al sistema informático y a la infraestructura tecnológica del PREP a cargo de la institución, costó al IEEH 696 mil pesos. En ninguno de estos se registraron problemas el día de la jornada.

RESERVAN CONTRATO 2020

El 17 de octubre de 2020, un día antes de las elecciones de ayuntamientos, el IEEH informó que implementaría el programa Preliminares Hidalgo 2020 para el conteo rápido porque el PREP no había sido validado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En su informe, el INE señaló que el programa costó 6 millones 93 mil 874.40 pesos, pero no fue validado porque el sitio web no era seguro y hubo problemas de capacidad de los servidores que no fueron solventados en tres simulacros por la empresa responsable: Megaweb, Diseño de Software, Mantenimiento y Renta de Equipos de Cómputos S. A. de C. V.

Este medio solicitó también copia del contrato con la firma al IEEH, pero este lo reservó con el argumento de que está en marcha un proceso de investigación para deslindar responsabilidades.

El 13 de diciembre, La Silla Rota Hidalgo publicó que la firma tenía ubicación en el número 316 de la avenida Heroico Colegio Militar, colonia Reforma, en Oaxaca capital, en un local pequeño de cortina cerrada. En los registros de proveedores de ese estado aparece con al menos tres representantes legales distintos y con variación en los servicios que ofrece.

emh