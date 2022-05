Humberto Moreira, cuñado de Viggiano, asegura que Menchaca ganará elección

SALTILLO.- El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, declaró que su cuñada y aspirante al gobierno de Hidalgo por la alianza PRI, PAN y PRD, perderá 2 a 1 contra Julio Menchaca Salazar, de la coalición Juntos Hacemos Historia.

Las declaraciones del cuñado de la hidalguense se dieron después del homenaje póstumo al exmandatario Eliseo Mendoza Berrueto, en Saltillo.

"... en Hidalgo va a ganar Julio Menchaca y no se hagan bolas, va a ganar Julio Menchaca dos a uno, un hombre honesto, un hombre preparado... Yo no escogí a mi cuñada, perdón, yo escogí a mi esposa, ni a los hermanos escoge uno".

Agregó que el senador con licencia hará un extraordinario trabajo al frente del gobierno de Hidalgo.

"Yo que puedo hacer para apoyarlo, prenderle una velita, al rato tengo una reunión con un grupo de curas, estamos viendo cómo arreglar unas capillas y me dicen cómo le pagamos, pues prendan un cirio para que gane Julio Menchaca".

El profesor negó haber sido convocado por la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional en Coahuila, donde se renovará el Poder Ejecutivo en 2023.

"No me ha buscado, yo ya no participo en política, tengo simpatías y decepciones", dijo.

Moreira Valdez, señalado de endeudar su estado por 38 mil millones de pesos, rechazó hablar sobre la situación política de la entidad.

"Aquí el exgobernador no habla de lo que hace el gobernador... Mis respetos para Miguel Riquelme que me recibió en su casa".

Carolina Viggiano Austria y Rubén Moreira Valdez, hermano de Humberto y su sucesor en el gobierno de Coahuila, contrajeron nupcias en 2015. En ese entonces ella era diputada federal y él jefe del Poder Ejecutivo del estado del norte. Ambos son militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en la LXV Legislatura, que concluye en 2024, volvieron a coincidir, ella como legisladora y él en el cargo de Senador.









