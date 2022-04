Hoy, primer debate gubernamental y estos son sus detalles

HUCHAPAN.- De cara a las elecciones del 5 de junio que renovarán la gubernatura de Hidalgo, el Instituto Estatal Electoral (IEE) organizó tres debates para que los candidatos puedan contraponer sus ideas y en ese sentido, el primero será hoy a las 19 horas una universidad en Huichapan.

LOS TEMAS

Para el primer ejercicio, fue determinado que los cuatro abanderados que lograron obtener su registro discutan y aborden los temas de anticorrupción, salud, política y gobierno, según dio a conocer un boletín de prensa del (IEE).

Para seguir el debate, este será transmitido en las redes sociales oficiales del organismo electoral local, así como por el sistema público de Radio y Televisión de Hidalgo (RTH); mientras que únicamente será permitido el acceso a la prensa.

ESTAS DISCUSIONES INTERESAN A PACHUQUEÑOS

Por otra parte, LSR Hidalgo realizó un sondeo entre la ciudadanía de Pachuca para conocer cuáles temas son los que considera prioritarios y que deberían abordar los aspirantes, donde resaltaron los servicios de salud, recolección de basura, inseguridad, calidad de vida y economía.

En ese sentido, Aida y Carmen consideraron que la economía es de los principales tópicos para debatir, junto al aumento salarial; en ello coincidieron otros entrevistados que añadieron que tras la pandemia viven un escenario de incertidumbre laboral.

Por su parte, un empleado del gobierno estatal expresó que para él es importante el desabasto de insumos médicos tanto en Salud Hidalgo como IMSS o ISSSTE: "Ahí debe entrar el gobierno estatal y ver que se surtan bien las recetas.

Bianca Alejandra López, que vive en el Centro, explicó que una de las problemáticas a atender por el próximo mandato es la contratación de empresas de recolección y tratamiento de basura, pues consideró que no debe quedar en el nivel municipal.

ASÍ DISCUTIRÁN LOS DIPUTADOS

En cuanto a la forma en que los cuatro candidatos podrán contraponer sus ideas, el IEE estableció un formato de 24 minutos a cada uno, divididos en diferentes intervenciones; asimismo, no podrán usar dispositivos electrónicos.

Lo anterior será desarrollado en tres bloques de participación, es decir, uno por tema descrito líneas arriba; aperturará José Luis Lima Morales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); le seguirá el de Movimiento Ciudadano (MC), Francisco Xavier Berganza Escorza.

En tercer lugar, hará lo propio la abanderada de la coalición Va por Hidalgo Alma Carolina Viggiano Austria: PRI-PAN-PRD; finalmente, tocará al candidato común de Juntos Hacemos Historia (Morena-PT-NAH), Julio Ramón Menchaca Salazar.

Para cada bloque, los participantes contarán con siete minutos junto a réplica y contrarréplica, por lo que no podrá superarse el tiempo destinado; además, lo que no se use no podrá ser acumulado para participaciones futuras.

Para las preguntas, la moderadora: Pamela Cerdeira tomará al azar de un recipiente un papel con el cuestionamiento y lo deberá contestar cada participante, según el sorteo realizado previamente. Además, para la primera intervención aparte de contestar se podrá abordar en un subtema.

ELLA CONDUCIRÁ El EJERCICIO

Por su parte, quien moderará la participación de los candidatos será Pamela Cerdeira, quien nació el 29 de agosto de 1980 en la Ciudad de México y es una comunicadora, conductora, escritora y locutora mexicana.

Hidalgo renovará este 2022 su gubernatura y mañana moderaré el primero de tres debates organizados por el @IEEHidalgo. Participan @joseluis_lima, @FRANCISCOXAV1ER, @caroviggiano y @juliomenchaca_.



7 pm



Radio/TV de Hidalgo y Redes Sociales. pic.twitter.com/fLgWcvox3a — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) April 20, 2022

En su trayectoria, inició como locutora en ABC Radio y Alfa Radio; luego en MVS Radio; pero también ha tenido participación en televisión como TV Azteca donde condujo "Con sello de mujer", luego fue a Telefórmula para el noticiero "Rostros de la información".

Actualmente, titula el programa "De pisa y corre" en Imagen TV; en cuanto a lo escrito, ofrece textos para Opinión 51 y tiene una cápsula de opinión en Uno Noticias.

