Hombres trans e identidades no binarias también requieren servicios de aborto

PACHUCA.- En el marco del Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se conmemora el 28 de septiembre, activistas por la visibilidad transgénero, señalaron que también es necesario aterrizar servicios de interrupción del embarazo para hombres trans e identidades no binarias.

La primera en hablar sobre el tema fue Yolanda Molina, representante en Hidalgo de México Igualitario, quien subrayó la urgencia de mirar a las personas que no se identifican como mujeres pero desean un embarazo o desean abortar, ya que para estas personas los servicios deben ser diferentes a los que se prestan a las mujeres.

En su participación, Paulo Alfonso Guarneros, como portavoz de la comunidad transgénero, dijo que actualmente los hombres trans deciden cursar un embarazo como parte de su proyecto de vida, esto representa que algunos de ellos podrían cambiar su decisión y decidir interrumpir la gestación y deben hacerlo de manera segura y son servicios de salud empáticos.

No se trata solo del aborto, sino también de los derechos reproductivos (...) yo lo pienso y lo veo de esta manera: si yo llegara a embarazarme sé que no estoy listo para llevar una paternidad, no estoy listo económicamente ni emocionalmente. Se trata de saber que tienes control sobre tu cuerpo y sobre tu vida".

Él también se refirió a que existe una violencia hacia ellos, ya sea por la decisión de llevar a cabo un embarazo u otras que los pone en vulnerabilidad ya sea a sufrir una agresión de tipo sexual, en este sentido también requieren un servicio y atención especializada.



En este mismo sentido, Harami Rivera, explicó que las identidades no binarias, es decir, que no se identifican como hombre o como mujer, también pueden elegir cursar o no un embarazo, aunque esto tiene aún mucha resistencia dentro de la sociedad.

Ambos indicaron que los prejuicios y la desinformación predisponen a que se suponga que los hombres trans no pueden decidir sobre un embarazo o su interrupción, ya que los roles de género impuestos, dictan que ellos no tienen capacidad de gestación.

Durante la charla indicaron que hay historias de violación, o de hombres trans cuya preferencia es estar con hombres o de personas que se embarazaron durante su transición de identidad, enfatizaron que la sociedad y el Estado deben reconocerlos y acercar servicios para ellos.

El panel estuvo moderado por Daniela Téllez, acompañante de aborto en Hidalgo de la organización DI Ramona, que atiende a mujeres y personas con capacidad de gestación para interrumpir su embarazo, ella explicó que la atención es diferente para cada una de las identidades.

Existe la creencia de que si estas personas se embarazan es porque lo buscaron y entonces se vuelve más escandaloso que ahora quieran abortar, más de lo que pasa con las mujeres cisgénero. La sociedad les impone que deben entonces concluir su embarazo aunque no quieran, porque el juicio es doble (...) Tenemos que entender que los cuerpos, las identidades y las preferencias son muchas y son diferentes".

Este panel es parte de las Jornadas aborteras, que comenzaron el 26 de septiembre en el que abordarán varias perspectivas sobre el aborto, en el marco de la acción global por el aborto, legal, seguro y gratuito.



sjl