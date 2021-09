Hombre queda encerrado por caída de barda en Pachuca; tardan 7 horas en atenderl

PACHUCA.- 11:00 horas. En el Barrio de la Surtidora una barda se venció tras las intensas lluvias de los últimos días en Pachuca, aunque las autoridades dijeron que no se reportaron daños graves, dentro quedó un hombre de 80 años, que debió esperar siete horas para salir. Su hijo Javier Corona relató lo que tuvo que pasar para ponerlo a salvo.

El entrevistado señaló que eran las 11:00 horas cuando él mismo notificó a las autoridades del 911 que la barda de sus vecinos había caído en su propiedad, ubicada en una de las colonias de mayor antigüedad en la ciudad, las casas datan de la década de los 70 o antes.

La mayoría de las viviendas no tienen mantenimiento, siguen en pie pese al paso de los años, del viento y de muchas lluvias. Como resultado de la humedad, la barda se convirtió en escombro de casi un metro de altura en todo el patio y en los accesos a la vivienda.

Las autoridades que acudieron casi una hora después reportaron que la casa no tenía habitantes, pero sí había alguien, el padre de Javier se encontraba debajo de los escombros.

Mi papá no pudo salirse porque es una persona que está lastimada de su cadera y de su rodilla, hay escombro por todas partes. No hay paso. Traté de meterme y no pude, porque está medio feo. Y la barda se sigue desmoronando".

13:24 . Javier advirtió que desde hace tiempo ya habían reportado el riesgo de esta construcción al 911, acudieron las autoridades de Protección Civil y de Seguridad Pública pero no se resolvió. Aunque el muro es de la casa contigua, cayó principalmente en sus entradas, una de ellas es la que da a la habitación en la que se encuentra su padre.

Ya hablé con los dueños, ellos ya son actuales y no me escucharon, ni le dieron solución, ahorita lo importantes es quitar el escombro, y luego pasamos a lo legal, pero pues yo tengo que trabajar ¿Imagínense que hubiera pasado algo más grave. Las autoridades sí llegaron, pero sólo llegaron a acordonar".

El reporte fue trasladado a la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) ya que con su maquinaria sería posible retirar las ruinas. Mientras, su padre espera a poder salir y ver a sus familiares.

15:44 . La espera se hace más larga, no han acudido a retirar los restos del muro, han pasado más de cuatro horas, y aún no hay solución. Los familiares han intentado ingresar a la vivienda y acercarse al hombre que espera a dentro, pero no lo han logrado.

Él está un poco nervioso, ahorita le acabamos de comprar una torta para llevársela, definitivamente vamos a tener que aventársela o a ver cómo le hacemos del otro lado de la casa... porque no hay paso. Está peligroso. Se cayó la barda, pero todo lo demás está frágil".

Se volvieron a comunicar a las dependencias y les dijeron que estaban en atención a una manifestación en la colonia Cubitos, por lo que no había nadie disponible para atenderlos.

Fotografías de Ian Lima

16:35 . Las brigadas de la Secretaría llegan a atender la emergencia en la calle Miguel Cástulo de Alatriste, y antes de comenzar el retiro del material, le notifican a Javier que únicamente quitarán el que está en la vía pública, lo que cayó dentro de su vivienda será responsabilidad de él.

18:13 "Ya lo sacaron".

Casi siete horas después, las brigadas de trabajo le auxiliaron para sacar a su padre, no tiene reporte de ninguna afectación a su salud, está bien y a salvo.

Pese a que su padre ya fue asegurado, Javier ahora enfrentará el problema de su casa. Adelantó que demandará a quien resulte responsable ya que él y su familia resultaron afectados en su patrimonio.

Por último enfatizó:

Qué bueno que no pasó a más. Nuestras autoridades, son muy lentas..."





sjl