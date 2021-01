Hijos de ´Rey Mago´ no recibieron juguetes; prefirió llevar comida

PACHUCA. - "Mis hijos no van a recibir ningún juguete. Hoy me conformo con llevarles de comer... es paradójico (que caracterizado como el Rey Mago Gaspar) mis hijos no reciban juguetes, pero lo que hoy nos preocupa más, es que haya algo en la mesa que comer".

Así lo expresó Felipe Hernández, vecino de la colonia El Castillo, en Pachuca, quien cada año se caracteriza del Rey Mago para fotografiarse con niños. Sin embargo, debido a la crisis económica por la pandemia de la covid-19, este 6 de enero no tendrá dinero para llevarles juguetes a sus cuatro hijos.

Eran cerca de las 14:00 horas cuando llegó la primera familia a fotografiarse con Melchor, Gaspar y Baltazar. Afuera de la iglesia de San Judas Tadeo, en la colonia de El Palmar, colocaron un escenario para ambientar la tradicional llegada de los magos del oriente.

"Pórtate bien y hazle caso a tus papás para que esta noche te traigamos tus juguetes", fueron las palabras que el Rey Mago Gaspar le dijo a una niñas que llegó con sus papas a tomase una fotografía.

Hoy estamos tratando de sobrevivir, porque ya no estamos viviendo. En eso se debería de fijar las autoridades... no se están fijan que el pueblo se está muriendo de hambre. No es justo", dijo Felipe Hernández en entrevista con La Silla Rota Hidalgo, mientras reclamaba que habían llegado policías a quererlos quitar.

Él es comerciante informal y fotógrafo de eventos sociales. Sin embargo, tras el inicio de la pandemia de la covid-19 el trabajo mermó, pues se cancelaron las bodas, XV años, bautizos y primeras comuniones. Tiene cuatro hijos de 15, 13, 12 y nueve años de edad.

ACUDE AL EMPEÑO DE ARTÍCULOS

"Ellos creen en Los Reyes Magos, no hay que quitarle la ilusión, así como nosotros fuimos niños", agrega el Rey Mago Melchor, caracterizado por Eduardo Contreras, quien dice tener dos hijos y que hará lo posible porque este 6 de enero reciban un juguete.

Felipe Hernández, agrega que debido a las ventas bajas en el comercio informal ha tenido que empeñar una televisión, un modular y un horno de microondas para sacar adelante a su familia.

Es imposible que nos quedemos en casa como nos dicen las autoridades. Es fácil cuando uno tiene la ´canasta llena´ (alimentos) y mi familia está bien, con lujos y todo, es bien fácil decir ´no salgan´; pero, cómo no va a salir uno si no tienes qué comer", expresó.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades para apoyarlos a sortear la pandemia, pues "si no morimos de covid-19, de hambre sí, hermano, quisiera que llegará esto a la voz de los autoridades para que sepan que la gente en general la está pasándola mal", concluyó.

(Fotos: José Antonio Alcaraz)

jgp