Hijo de Adame: la pachuqueña Magaly Chávez lo hacía feliz, pero merece respeto

PACHUCA.- Sebastián Adame, hijo de actor y conductor Alfredo Adame, pidió respeto para la expareja de su padre, la originaria de Pachuca Magaly Chávez, quienes terminaron su relación en República Dominicana en un reality show que él ganó.

Así lo expresó el joven en entrevista para el programa de TV Azteca "Venga la Alegría" y tras reaccionar al triunfo de su padre añadió: "Mi papá debería aprender a solucionar los problemas en privado".

No obstante, fue más allá y si bien consideró que el noviazgo que sostenían lo hacía feliz, primero fue de forma secreta y luego ya públicamente, también pidió que Alfredo Adame tenga respeto hacia ella y reiteró la necesidad de no hacer público todo.

ADAME DIJO QUE ELLA LO HABÍA CAMBIADO

En la eliminación de la oriunda de la Bella Airosa en el reality "Soy famoso, ¡sácame de aquí!", el actor rompió en llanto y emitió un mensaje para ella: "Mira, yo me siento muy triste porque sale. Es una guerra".

Pero, además, le agradeció las enseñanzas que le dejó en la corta relación que sostuvieran: "Yo, para terminar, te agradezco porque el 80 por ciento del nuevo Adame lo hiciste tú", finalizó y le dio a ella un beso en la mano.

NO HABÍA CONOCIDO ESTA FACETA, DIJO ELLA

Durante la emisión del programa y cuando le tocó estar en el banquillo, Magaly Chávez confesó que la actitud de su expareja con ella al intentar arreglar el noviazgo la encontró mucho y para mal, pues no había conocido esa faceta del también expresentador.

"No sabe pedir perdón. No sabe reconocer errores, eso me quiere decir que es una persona que no la quiero en mi vida. He conocido a ese Alfredo grosero, distante, egoísta. Un Alfredo que no conocía y que estoy totalmente impactado de lo orgulloso que es."

cem