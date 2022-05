Hidalguense pintará murales en barrio neoyorquino, donde creció Mike Tyson

PACHUCA.- El artista hidalguense Carlos Moreno Escobedo, Came Moreno, pintará murales en Brownsville, barrio ubicado en la Nueva York, donde creció el exboxeador Mike Tyson.

A una semana de haber inaugurado el mural "Corazón Hidalguense", ubicado entre las calles de Fernando Soto y Cuauhtémoc, en Pachuca, Came Moreno viajó a Estados Unidos para participar en un encuentro de artistas de todo el mundo, que es impulsado por el colectivo NYC Art Movements.

En entrevista con La Silla Rota Hidalgo, Came Moreno dijo que este barrio tiene mucha influencia afroamericana, por lo que primero trabajará con la comunidad, para realizar un mural que tenga representaciones del entorno.

"En los últimos trabajos que he tenido, me he basado en investigar sobre el tipo de comida, plantas y costumbres que tienen los lugareños de ese espacio. La idea es que se genere este mural con diferentes iconos que representan a la comunidad", dijo.

En los años de 1980, el barrio de Brownsville era muy marginal. Fue en estas calles donde Michael Gerard, Mike Tyson, creció; pese a la adversidad que tuvo, hoy es considerado uno de los mejores boxeadores de la historia, pues fue el primero en ganar dos veces el título mundial de los pesos pesados.

"Yo creo que Brooklyn está en una etapa de arte muy importante, pues hay muchos colectivos y artistas de todo el mundo. Hay una red de apoyo para poder realizar un mural, es decir, si tienes alguna propuesta, eres bienvenido, te abren las puertas", dijo.

Además de realizar estos murales, dijo que tendrá una colaboración con el curador y artista plástico David de Jana. Además de participar en exposiciones y performance que son organizados por el colectivo NYC Art Movements.

El artista tiene un estilo abstracto, entonces, lo que estamos pensamos hacer es algo muy improvisado en el cual, a través de la paleta de color que manejo y él clásico, se pueda hacer una combinación", dijo.





Éste es su tercer mural realizado en Estados Unidos, el primero fue en el barrio de Wynwood, Miami, en 2019 y el otro lo hizo en Brooklyn, en 2021.

También es el primer artista hidalguense en realizar un mural en los Emiratos Árabes Unidos (Dubái) donde plasmó iconografías de la cultura otomí de Hidalgo, y obras en Portugal, Perú, Colombia y Brasil, además de varios estados del país.

"Espero que este tipo de iniciativas puedan generar otro tipo de visión para la gente local y se acerquen, es como una cooperación humana, pues no depende de uno de cambiar un lugar, sino de muchos", expresó.









