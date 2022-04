Hidalguense, no te arriesgues a estas multas por no hacer tu declaración anual

PACHUCA.- En Hidalgo y resto del país está próximo a concluir el plazo para que las personas físicas puedan hacer su declaración anual 2022 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El plazo fue fijado por la autoridad hasta el 30 del que corre, pero como será un día inhábil entonces será hasta el 2 de mayo; además, sin prórroga, aseveró la jefa del SAT, Raquel Buenrostro.

Pero si un sujeto obligado no rinde el impuesto sobre la renta (ISR), el Código Fiscal de la Federación (CFF) en el artículo 81 refiere como infracciones tanto la ausencia de declaración como no pagar los compromisos fiscales.

1.- Serán entre mil 400 y 17 mil 370 pesos por cada una de las obligaciones no declaradas de manera espontánea en el plazo correspondiente.

Foto: especial

2.- De mil 400 a 34 mil 730 pesos por cada obligación presentada fuera de plazo o por incumplir los requerimientos de esta.

3.- Entre 14 mil 230 y 28 mil 490 pesos por no presentar las declaraciones por Internet, fuera de plazo o no cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales.

4.- Adicionalmente a lo anterior, los contribuyentes que no presenten la declaración anual pueden ver suspendido el certificado de sellos digitales y por tanto no podrán emitir facturas a sus clientes.

Foto: especial

"Si no puedo facturar y soy una persona con actividad empresarial los compradores no querrán hacer negocios porque no puedo emitir facturas, porque van a querer hacer el deducible", expuso un contador.

5.- Además, si los contribuyentes tuvieran saldo a pagar y no lo hacen, el SAT lo publica en un listado y el historial afectará en el buró de crédito porque será un incumplimiento.

