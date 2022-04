Hidalgo, sexto productor nacional de café; estos son sus beneficios y mitos

PACHUCA.- De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) Hidalgo tiene el sexto lugar a nivel nacional en producción de café; mientras que México en su conjunto posee la posición número 11 en todo el mundo.

MITOS

1.- Causa insomnio: el café es rico en cafeína, una sustancia capaz de aumentar la atención y disminuir la sensación de sueño, pero su efecto disminuye a medida que se metaboliza. Si no se es especialmente sensible a la cafeína, se puede tomar café 4-5 horas antes de acostarte sin miedo a que te quite el sueño.

Foto: especial

Te puede interesar Para los amantes del café, llegó la tercera feria estatal en Pachuca

2.- Sube la tensión arterial: sí, pero de forma transitoria. Los estudios muestran que el consumo de café provoca un aumento temporal de la presión arterial, pero no se ha demostrado que su consumo moderado se asocie a un mayor riesgo de sufrir hipertensión.

3.- Es malo para el corazón: pese a las creencias populares generadas durante años, el consumo moderado no se vincula con un mayor riesgo de infartos o insuficiencia cardíaca, según la Fundación Española del Corazón.

Foto: especial

4.- Provoca cáncer: la relación entre la cafeína y el incremento del riesgo de padecer cáncer es otro falso mito que ha sido desmentido en numerosos estudios; la OMS retiró el café de su listado de posibles cancerígenos en 2016.

5.- Te "acelera": no todo el mundo tolera y metaboliza la cafeína del mismo modo. Algunos apenas notan los efectos y otros se "aceleran" con tan solo unos sorbos. Existe un gen responsable de ralentizar el metabolismo de la cafeína.

Foto: especial

BONDADES

1.- Permite pensar con mayor rapidez y claridad; además de que la bebida mejora la coordinación corporal de la persona. Asimismo, facilita el proceso de memorización, mejora la concentración y potencial el estado de alerta.

Foto: especial

2.- Aporta sustancias antioxidantes a la dieta, con propiedades protectoras frente a enfermedades degenerativas; incluso, tiene un ligero efecto diurético y contribuye a la eliminación de líquidos.

3.- Contribuye a una buena digestión gracias a la capacidad de la cafeína de estimular la secreción gástrica en el estómago, siempre que no se padezca problemas de reflujo gastroesofágico.

Foto: especial

4.- Algunos estudios relacionan el consumo moderado de café con un menor riesgo de mortalidad en general y por enfermedad cardíaca, así como la reducción de padecer hipercolesterolemia y enfermedades degenerativas como Párkinson o Alzhéimer.

cem