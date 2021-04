Hidalgo registró cuatro feminicidios en marzo

PACHUCA.- Durante marzo fueron registrados en Hidalgo cuatro feminicidios; en total, en el año van seis, así lo indicó el corte más reciente de información sobre violencia contra las mujeres, que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El objetivo de este informe es dimensionar la magnitud de la violencia que viven las mujeres. De acuerdo con la ficha técnica de la base de datos, el feminicidio representa un 0.05 por ciento a nivel nacional de la incidencia delictiva de enero a marzo.

El conteo de las carpetas por feminicidio se realiza conforme a su tipificación en las 32 entidades federativas. Para el corte de este mes, el Estado México es la entidad con mayor número de estos delitos con 35.

Le sigue Veracruz, que tiene 21; la Ciudad de México, con 18 y Jalisco, 13. Chiapas y Morelos tienen 12, respectivamente, Sonora contempla 11 y Nuevo León, Oaxaca y Puebla tienen 10 cada uno.

En la tabla, por el número de feminicidios, Hidalgo está en la posición 15. Comparte número de registros con Michoacán, que también tiene seis. En total, en el país han sido registrados 234 feminicidios en lo que va del año.

Uno de los casos de feminicidio es el de Denisse García, una joven de 16 años de edad quien desapareció cerca de su domicilio en el Barrio El Fresno en San Agustín Tlaxiaca.

De acuerdo con la información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo fue localizada sin vida el miércoles 14 de abril en la localidad de Santiago Tezontlale, municipio Ajacuba, indicó que debido a los signos de violencia inició la carpeta de investigación por feminicidio.

En entrevista, la abuela de la joven Félix López detalló que la menor cursaba el primer semestre del bachillerato, era reservada y le gustaba cuidar a los animales.

Los otros casos fueron el de Nicole Santos, de 7 años, reportada como desaparecida el 2 de marzo, el 9 del mismo mes localizaron su cuerpo en la presa El Manantial en Tizayuca.

Asimismo, Karla fue asesinada el 2 de marzo con un arma de fuego en Tula y Benita Martínez fue localizada en la comunidad de Teocalco, a orillas del río Tehuetlán. La fiscalía Especializada en Delitos de género inició ambas investigaciones con presunción de feminicidio.

emh