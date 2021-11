Hidalgo, más que preparado para un género, lo está para un cambio: Israel Félix

MINERAL DE LA REFORMA. - El tema de la sucesión gubernamental en Hidalgo, que se dará en 2022, ya es parte de la agenda diaria, y aunque oficialmente falta poco más de un mes para iniciar el proceso electoral, los partidos políticos ya preparan la selección de candidaturas.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha gobernado el estado dese hace 92 años y sus principales figuras buscan retener la gubernatura otro sexenio, ante lo cual aparecen varios nombres de aspirantes, entre ellos Israel Félix, presidente municipal de Mineral de la Reforma y quien formó parte del gabinete del gobernador Omar Fayad como secretario de la Política Pública.

En entrevista con La Silla Rota Hidalgo, desde su despacho en la alcaldía, Félix Soto prefiere la mesura, aunque se muestra "honrado" por aparecer en las encuestas entre los principales aspirantes.

Me siento bien, me siento contento, me siento honrado, esa es la palabra y el concepto que quisiera decir más que cualquier otra cosa, porque la gente, de acuerdo al trabajo que hemos hecho, no nada más en Mineral de la Reforma estos 10 meses, sino en gran parte de mi trayectoria, la gente se ha dado cuenta de esa labora que hemos venido haciendo durante algunos años en todo el territorio hidalguense".

"Creo yo que esa parte de que a mí me mencionen, que en las calles, en las colonias de distintos municipios, en las comunidades me mencionen como un serio aspirante para la candidatura a gobernar Hidalgo para mí es un honor, porque ese trabajo se ha notado y nos da como resultado esta situación. No soy una figura pública que sea electorera, que sea de momentos, no soy un cometa fugaz en la política, al contrario, he estado de manera permanente todos los años de mi vida que me he dedicado a esta profesión, los he dedicado a poder ayudar a los que más lo necesitan. Es un honor que me mencionen.

POSTULACIÓN DE GÉNERO

La primera decisión del tricolor, además de una posible alianza con otros partidos, será el género de la candidatura en Hidalgo, que has el momento no se ha definido.

"La cuestión de género ya lo dijo y lo vino a decir de manera personal el presidente de mi partido a nivel nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, en una reunión de Consejo Político él manifestó abiertamente que en Hidalgo, como apoyo y como primer priista de este estado, el gobernador Omar Fayad va a tener parte de esa conducción del proceso, hablando del tema partidista, junto con el presidente y el Comité Nacional".



Te puedo decir que hoy Hidalgo está preparado para todo, para tener una mujer gobernadora, para tener un hombre gobernador y también creo que más que estar preparado para un género, está ya preparado para un cambio en la clase política del estado. Es muy importante hablar de ese cambio, no necesariamente quiere decir que éste cambio tenga que ver con una generación por edad, más bien, lo más importante, lo que la gente busca, es ver caras nuevas y distintas en política, que realmente estén ayudando a las personas y no de ahorita, no en una campaña", agregó.

"Apenas se acerca un proceso electoral y ya andan moviéndose, levantando las manos, deberían levantar las manos para chambear, para ir con la gente donde más fuerte están las necesidades".

- Te mencionan en las encuestas, ¿pero ya decidiste si vas a participar en la contienda interna?

"Para la sucesión que viene en Hidalgo lo más importante es analizarnos cada quien, ser honestos con la población, no podemos arrancar sin hacer una autoevaluación. No solamente es el querer y el poder, es el qué te sustenta, qué te justifica y qué te avala, más que levantar la mano, porque no soy levanta manos como algunos diputados chafas, que en el estado de Hidalgo no hay.

Lo primordial para mí hoy y hasta el día que Dios me lo permita, por cualquier circunstancia, es poder hacer el trabajo que tengo que hacer por Mineral de la Reforma, darle los resultados que se merece, seguir pagándoles con lealtad y agradecimiento y todas aquellas personas que confiaron en Israel Félix".

Leer en LSR Hidalgo: "El presidente, el pueblo y Morena decidirán al candidato en Hidalgo": Amieva

- ¿Vas a esperar los tiempos?

"Habré de esperar los tiempos de mi partido. Como lo dije en algún momento cuando vine a acá a Mineral de la Reforma como aspirante: a mí no me ha invitado ni el PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, ni el Verde, en ese momento ni Podemos, ni el PRI inclusive lo mencioné. Cuando vino la invitación por parte de mi partido desde luego no dudé ni un minuto el poder estar representándolo y a todo ese grupo de amigos que han estado ayudando a mucha gente".

Habremos de esperar los tiempos partidistas, pero también creo que más que esa situación es ver para qué nos alcanza. Ese honor que nos hace la gente de poder decir que estamos dentro de las posibilidades de accesar al gobierno estatal como gobernador realmente me honra, pero primero vamos a hacer que Mineral de la Reforma se siga transformando".

POPULARIDAD DE PARTIDOS

En las encuestas Morena luce con un mayor nivel de popularidad que el PRI, situación que el alcalde de Mineral de la Reforma acepta, aunque acota que se debe al presidente Andrés Manuel López Obrador; "lo bueno que él haga no se le pega a un personaje en lo particular; lo malo que haga, sí".

Así como en su momento el PRI tuvo una gran aceptación por parte de la población, y que fue el partido hegemónico en el estado durante muchos años, también creo que todos los partidos han tenido sus altas y sus bajas y hoy la gente ya no piensa en partido, en su mente ya no existe decir vamos a votar por tal o cual partido, todos tienen lo suyo. Dentro de todos los partidos ha habido gente que les ha afectado y desde luego que el PRI no es la excepción; duele decirlo porque es nuestro partido con el que nacimos y crecimos, con el que tratamos de fijarnos sueños, metas, aspiraciones, pero hoy siento a la gente en esa tesitura de no ver por partidos, sino por personas".

Israel Félix asegura que las elecciones de 2020, para elegirá presidencias municipales, "fue una muestra muy clara que la gente realmente decide elegir a sus autoridades de acuerdo a qué tanto los conocen, no en la popularidad que tengan, porque en eso a lo mejor varios son o somos populares, la realidad es cómo nos ve la gente de acuerdo a nuestras acciones.

"Hay una frase en política: el que respira, aspira, pero ya pasó a la historia, más bien yo pondría el que el que ayuda, el que resuelve y el que gestiona puede aspirar. El que no hace eso y nada más quiere levantar la mano o colgarse de la marca de un partido o personaje, eso no es suficiente".





mai